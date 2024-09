Consumul de lichide in timpul mesei este nesanatos

Japonezii nu beau niciodata in timp ce mananca. In primul rand lichidele racesc corpul. Si in al doilea rand dau peste cap digestia. Oamenii de stiinta au explicat ca apa neutralizeaza acidul pe care stomacul il produce pentru digestie, scrie SfatulParintilor. Asadar, corpul are nevoie de mai multa energie pentru a finaliza digestia motiv pentru care tie iti va fi foame din nou.

De asemenea, alimentele iti pot furniza suficiente lichide, tocmai de aceea japonezii iubesc supele fierbinti. Ar trebui sa le incerci si tu.

Baia fierbinte iti prelungeste viata

Dupa o baie fierbinte te simti calm, muschii sunt relaxati, iar circulatia sangelui se imbunatateste in mod natural. Daca faci cel putin doua bai fierbinti pe luna pielea ta va fi mai curata, iar digestia va fi imbunatatita.

Japonezii prefera ca apa sa fie la nivelul inimii: daca este mai ridicat atunci tensiunea arteriala va creste. Temperatura apei ar trebui sa fie 38°C — 40°C – iar asta este ideala pentru imbunatatirea circulatiei sangelui.

Ne-am obisnuit sa credem ca pierderea in greutate inseamna o lupta impotriva caloriilor asadar sfaturile de mai sus ti s-ar putea parea ciudate, Insa priveste-i pe japonezi: intreaga natiune arata excelent chiar si persoanele in varsta se mentin foarte bine, iar japonezii sunt recunoscuti pentru longevitatea lor. Poate ca nu este nevoie sa reinventam roata ci doar ar trebui sa facem ceea ce fac persoanele care stiu cum sa traiasca in armonie.