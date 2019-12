72 de ani de la abdicarea forțată a Regelui Mihai. Imagini rare cu Regele Mihai în Palatul Elisabeta

Vezi mai jos imagini rare cu Regele Mihai în interiorul Palatului Elisabeta, filmate de jurnalistul Cristian Otopeanu. Acestea sunt printre puținele imagini existente cu Regele Mihai în reședința situată în Parcul Herăstrău, care între timp a fost redenumit Parcul Regele Mihai

CUM A DEVENIT MIHAI REGE AL ROMÂNIEI

Pe 20 iulie 1927, după decesul regelui Ferdinand, care era bunicul său, Mihai I a devenit rege al României. Asta întrucât tatăl său, Carol al II-lea, moștenitor al tronului, renunțase oficial la succesiune.

Din cauza vârstei lui Mihai (6 ani), prerogativele au fost asumate la acel moment de o Regență, în perioada 1927-1930.

Contrar angajamentului de a nu mai avea nicio pretenție asupra tronului, Carol al II-lea a revenit în țară în 1930, proclamându-se rege. În această situație, lui Mihai i s-a conferit, pe 8 iunie 1930, titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Carol al II-lea a fost obligat să abdice, pe 5 septembrie 1940, fapt care a determinat revenirea la tron a regelui Mihai I.

Un moment istoric de referinta, denaturat de comunisti dupa 1947, a avut loc cand rusii au patruns pe teritoriul Romaniei, in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Atunci, regele Mihai a luat decizia sa dea lovitura de stat si sa rupa legaturile cu nemtii, alaturi de care tara noastra luptase pe front pana la acel moment. Totul s-a petrecut pe 23 august 1944, cand Regele Mihai a decis arestarea maresalului Ion Antonescu si restaurarea Constitutiei din 1923.

Pe 30 decembrie 1947, regele Mihai a fost nevoit și el să abdice și să părăsească România. În țară se instalase regimul comunist. Regelui Mihai I i s-a permis revenirea abia în 1992, la 45 de ani de la plecarea în exil. Dar au mai trebuit să treacă alți 5 ani de la acel moment până când i s-a dat voie să reviziteze România. Era 1997, an în care i s-a acordat înapoi cetăţenia română, și asta după ce Ion Iliescu pierduse cu un an mai înainte puterea în favoarea lui Emil Constantinescu.

CUM A ABDICAT REGELE MIHAI PE 30 DECEMBRIE 1947

În seara zilei de 29 decembrie 1947, Familia Regală se găsea la Sinaia, la Castelul Foișor. Aflat la masă, Regele a primit două telefoane succesive din București, de la Dimitrie Negel, mareșalul Palatului, care îi comunica că Prim-ministrul comunist Petru Groza dorește neapărat o audiență a doua zi dimineața, la ora 10, la Palatul Elisabeta, „pentru a discuta o chestiune de familie”.

Pe atunci, Palatul Elisabeta din București era folosit ca singura reședință regală disponibilă în Capitală, deoarece Palatul Regal din Calea Victoriei era grav avariat de bombardamentele germane din 24 august 1944, iar Casa Nouă a fost complet distrusă de aceleași bombardamente.

Estimând că va fi vorba despre proiectul căsătoriei sale, Regele a acceptat cererea, deși felul imperativ cum fusese formulată reprezenta o încălcare flagrantă a protocolului.

A doua zi, Regele și Regina-mamă, însoțiți de aghiotantul regal Jacques Vergotti, au părăsit Sinaia, pentru a se întâlni la ora 10:00 cu Petru Groza, în București.

La sosirea la Palatul Elisabeta, aghiotantul Vergotti a observat că Garda Regală, care asigura paza locuinței, fusese înlocuită prin surprindere cu militari din Divizia Tudor Vladimirescu, instruți în Rusia și fideli comuniștilor. Aghiotantul nu a mai putut însă să reacționeze, fiind el însuși arestat de un grup de doi tineri militanți comuniști, care se găseau în număr mare în parcul din jurul Palatului.

La ora fixată, Regele a coborât personal de la etaj, pentru a-i deschide ușa lui Groza. Neanunțat, acesta venise însoțit de ministrul Gheorghe Gheorghiu-Dej - o altă încălcare a protocolului, fiindcă nu se puteau aduce persoane străine la întâlnirea dintre Suveran și Primul-ministru, mai ales neinvitate. În locuință se găseau - în afară de Regina-mamă Elena, care participa la discuția „de familie” - doar Mircea Ionnițiu, secretar personal și fost coleg de școală al Regelui.

CÂND A MURIT REGELE MIHAI

Regele Mihai a murit pe 5 decembrie 2017, la varsta de 96 de ani, la resedinta sa din Elvetia. Decesul a survenit la ora 13:00.

Regele Mihai era ultimul monarh in viata care supravietuise celui de-al doilea razboi mondial. In urma cu un an, pe 2 martie 2016, fostul suveran fusese diagnosticat cu o boală incurabila, leucemie cronica, si tot atunci s-a anuntat faptul ca Regele Mihai se retrage din viata publica.

