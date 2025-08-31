14 români arestați în SUA riscă deportarea. Au intrat ilegal în țară

14 români arestați în SUA riscă deportarea. Au intrat ilegal în țară
14 români arestați în SUA riscă deportarea. Au intrat ilegal în țară

Peste 10 români au intrat ilegal în SUA. 14 cetățeni români au fost arestați și scoși din două mașini care se îndreptau spre New York. Acum, aceștia riscă să fie deportați.

Români, arestați în SUA

Un șofer care se afla pe o autostradă a văzut două mașini care mergeau haotic pe lângă autoturismul său și a anunțat poliția, fiind îngrijorat de viteza celor două vehicule.

 Poliția a ajuns rapid, iar agenții care au tras pe dreapta automobilele au rămas șocați în următoarele momente.

 Dintr-un vehicul au coborât 10 oameni și s-a descoperit că aceștia au intrat ilegal în America. 

Ceilalți patru se aflau în cealaltă mașină. Acum, toți riscă să fie deportați cu consecințe severe. 