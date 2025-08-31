Români, arestați în SUA
Un șofer care se afla pe o autostradă a văzut două mașini care mergeau haotic pe lângă autoturismul său și a anunțat poliția, fiind îngrijorat de viteza celor două vehicule.
Poliția a ajuns rapid, iar agenții care au tras pe dreapta automobilele au rămas șocați în următoarele momente.
Dintr-un vehicul au coborât 10 oameni și s-a descoperit că aceștia au intrat ilegal în America.
Ceilalți patru se aflau în cealaltă mașină. Acum, toți riscă să fie deportați cu consecințe severe.