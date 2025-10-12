Peste 100.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Parascheva în ultimele zile. Oamenii au fost nevoiți să aștepte chiar și 10 ore, iar cozile s-au întins și pe 8 kilometri. Cu toate acestea, enoriașii susțin că toată așteptarea merită și au mărturisit că Sfânta Parascheva le-a ascultat întotdeauna rugăciunile.

Părintele Sofian Costea a participat la pelerinaj și le-a transmis credincioșilor o rugăciune emoționantă. Acesta este nevăzător din naștere, însă credința aduce bucurie în viața lui.

”De nu poti să alini cu lacrimi, poti sa alini cu o vorbă bună, numai inima să știe pe orice rană când și cum s-o pună. Sfânta Parascheva stie cu inima ei generoasă să puna lacrima rugăciunii sale de mijlocire la mantuitorul Hristos pentru suferinta fiecaruia dintre noi ca să ne ridice din suferință”, a spus Părintele Sofian Costea.

Oamenii care s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Parascheva au mărturisit că rugăciunile le-au fost ascultate întotdeauna, și au reușit să treacă peste probleme grave de sănătate.

