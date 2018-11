Steatoza hepatică: Cauze și simptome

Steatoza hepatica

Steatoza hepatica reprezinta acumularea de lipide - cel mai adesea trigliceride - in interiorul hepatocitelor.

Steatoza hepatica. Dupa modul de acumulare a lipidelor in hepatocite, steatoza poate fi microveziculara sau macroveziculara. Diagnosticul de steatoza se pune cand acumularea de grasimi in ficat depaseste 5-10% din greutatea acestuia.

Frecventa steatozei hepatice in populatie variaza de la 10% la 24%, ajungand pana la 75% la persoanele obeze. Variatia incidentei se datoreaza diferentelor socioeconomice, gradului de educatie si stilului de viata al persoanei respective sau comunitatii din care face parte. Incidenta acestei afectiuni este in crestere din cauza regimului alimentar modern pe baza de dulciuri, grasimi, alimente procesate si consum de alcool, in defavoarea fructelor si legumelor proaspete, dar si din cauza sedentarismului, defavoarea exercitiului fizic.

Care sunt cauzele steatozei hepatice?

Steatoza hepatica. Ficatul gras poate fi asociat in mod frecvent cu consumul de alcool sau sindromul metabolic (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemia).

Steatoza macroveziculara, cea mai frecventa forma de steatoza, poate fi urmarea consumului de alcool sau medicamente precum amiodarona, diltiazem, metotrexat, tetraciclina, corticosteroizi, tamoxifen, estrogeni in doze mari, dar si a afectiunilor metabolice dobandite sau congenitale. Ficatul gras acut de sarcina si sindromul Reye sunt exemple de afectare grava a ficatului, prin modificari de steatoza microveziculara.

Factorii de risc pentru aparitia steatozei hepatice sunt, de obicei, multipli la un singur pacient: diabetul zaharat, hiperlipidemia, scaderea rapida in greutate, consumul de medicamente, suprapopularea bacteriana la nivelul intestinului subtire, transplantul hepatic, chirurgia bariatrica, rezectiile intestinale extinse, nutritia parenterala totala, afectiuni congenitale ale ficatului, precum boala Wilson sau hipobetalipoproteinemia.

Cum progreseaza steatoza hepatica?

In marea majoritate a cazurilor, steatoza hepatica este considerata o afectiune reversibila daca sunt indepartate cauzele care au produs-o: oprirea consumului de alcool, tratarea diabetului si a dislipidemiei. Lipidele se acumuleaza ca mici globule in interiorul celulei, care, in timp, se maresc si pot rupe celula hepatica formand chisturi lipidice. Aceste chisturi determina reactie inflamatorie mixta si fibroza progresiva.

Steatoza hepatica. Progresia steatozei alcoolice sau nonalcoolice depinde de persistenta si severitatea cauzei acesteia. Cazurile severe sunt asociate cu inflamatie, situatie cunoscuta ca steatohepatita. Boala hepatica cu inflamatie si steatoza severa pot progresa catre forme mai severe, ca de exemplu fibroza si ciroza hepatica. Pana la 10% din pacientii cu steatofibroza alcoolica vor dezvolta cancer hepatocelular.

Cum se manifesta si cum se trateaza steatoza hepatica?

Cel mai adesea, steatoza hepatica este asimptomatica si este descoperita intamplator datorita testelor hepatice anormale sau hepatomegaliei. Steatoza hepatica importanta poate determina dureri in hipocondrul drept, astenie fizica importanta, meteorism accentuat, discomfort abdominal postprandial.

Cresterea transaminazelor se intalneste la 50% din pacientii cu steatoza. Hipertrigliceridemia si hipercolesterolemia sunt frecvent asociate, ca si valorile modificate ale glicemiei sau hemoglobinei glicozilate. Ecografia poate arata cresterea dimensiunilor ficatului cu ecogenitate crescuta omogena sau eterogena, conform doc.com.

Steatoza hepatica. Totusi, excesul de grasime din ficat poate provoca inflamatii. Daca ficatul devine inflamat, este posibil sa aveti simptome precum:

• un apetit sarac

• pierdere in greutate

• durere abdominala

• slabiciune fizica

• oboseala

• confuzie

Daca ficatul gras progreseaza spre ciroza si insuficienta hepatica, simptomele pot include:

• un abdomen plin cu lichid

• icter al pielii si ingalbenirea ochilor

• confuzie

• tendinta de a sangera mai usor.