Trei copii au distrus o școală din Giurgiu. Motivul invocat este ireal: ”O jucărie a început să...”

scoala distrusa Clejani Giurgiu

Incident fără precedent în învățământul românesc. Trei copii cu vârste cuprinse între 8-10 ani, din Clejani, județul Giurgiu, au distrus ieri după amiază aproape toate bunurile unei școli din localitate. Vorbim de o școală primară din localitatea giurgiuveană, scrie realitateadegiurgiu.net.

Profitând de neatenția personalului școlii, ieri, în jurul orei 16.00, la trei ore de la finalizarea cursurilor, aceștia au pătruns pe unul dintre geamurile lăsate deschise pentru ca școala să se aerisească și au distrus tot ce au întâlnit în cale.

Mobilier școlar, uși, materiale didactice, nimic nu a scăpat de furia minorilor, doi dintre ei elevi ai școlii respective. A fost distrus inclusiv grupul sanitar, peleții de la centrala termică iar spuma din instinctoare a fost împrăștiată pe holurile instituției.

Pe tablă, elevii au scris mesaje denigratoare la adresa cadrelor didactice. Furia copiilor ar fi pornit, ar fi declarat ei, de la o jucărie care a început să cânte, iar ceea ce a urmat ar fi văzut într-un joc pe calculator.

Cinci clase ale școlii respective au fost vandalizate, dar și cancelaria, grupul sanitar şi centrala termică.

Cea care i-a găsit a fost femeia de serviciu, care a venit în jurul orei 17.00 să facă curățenie în unitate școlară. Femeia i-a găsit făcând duș, pe doi dintre ei, unul dintre aceștia speriindu-se și fugind acasă, unde, după ce s-a îmbrăcat, a revenit și s-a cocoțat pe clădirea sălii de sport, de unde a urmărit activitatea polițiștilor.

Polițiștii au deschis în acest caz un dosar in-rem pentru distrugere, însă cei trei elevi nu pot răspunde penal pentru fapta lor.

Cel mult, primăria poate deschide un proces civil prin care să solicite părinților să achite prejudiciul cauzat de copiii lor.

În plus, polițiștii au descoperit că școala nu dispune de pază și au solicitat primăriei să ia măsuri pentru a asigura unitatea școlară în acest sens.

Filmul întregului eveniment ne este povestit cu nonşalanţă chiar de către cei trei „protagonişti”:

”Am observat că un geam este deschis şi am zis să intrăm pentru a vedea ce este înăuntru. Ne-am plimbat prin şcoală, când o jucărie a început să cânte. Este aia care anunţă că este ora trei. Am luat-o şi am aruncat-o în cutia cu jucării, nu a încetat zgomotul. Am dat în ea cu un băţ, care a sărit şi l-a lovit pe ăsta mic. Atunci ne-am enervat şi am început să distrugem totul. Am văzut şi într-un joc ceva asemănător, a fost distractiv până am început să obosim”.