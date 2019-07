Soția lui Schumacher, decizie șoc, la 5 ani de la accident. Prietenii, îngroziți: Nu poți face asta!

Sotia lui Michael Schumacher a luat o decizie care i-a scandalizat pe apropiatii pilotului.

Corinna Schumacher este extrem de stricta in privinta vizitelor pe care le primeste Michael in casa din Elvetia unde este tratat in continuare, la 5 ani de la teribilul accident de schi. Pe 29 decembrie 2013, Michael Schumacher s-a lovit la cap si a intrat in coma, iar de atunci putine informatii au fost publicate despre el.



Lucas Badoer, fost coleg cu Schumacher la Ferrari, spune ca nu a fost primit in vizita. "Doar putini oameni au voie sa-l viziteze pe Schumacher. Sotia sa, Corinna, decide cine poate sa-l vada". Si Rubens Barichello, cel alaturi de care Schumacher a facut pereche la Schumacher pentru mai multi ani, spune ca a incercat fara succes sa-l vada. "Am incercat, dar familia m-a refuzat. Mi-au spus: nu ti-ar face bine nici tie si nici lui", a povestit brazilianul, scrie sport.ro.