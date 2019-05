Rezultate exit-poll europarlamentare 2019. Olanda: Partidul lui Timmermans câştigă alegerile

Rezultate exit-poll europarlamentare 2019 - Olanda: Frans Timmermans

Rezultate exit-poll europarlamentare 2019. Partidul Laburist a obţinut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare desfăşurate joi în Olanda, potrivit rezultatelor exit-pollului, un rezultat suprinzător, care impulsionează candidatura lui Frans Timmermans la postul de preşedinte al Comisiei Europene, informează Reuters.

Partidul Conservator al premierului Mark Rutte a ieşit pe locul al doilea, depăşind cu uşurinţă provocarea reprezentată de Forumul pentru Democraţie, noul partid naţionalist al lui Thierry Baudet.

Frans Timmermans, candidatul socialist la preşedinţia Comisii Europene, a votat joi în alegerile europarlamentare din Olanda, ţara sa natal.

După ce și-a exercitat dreptul constituțional, Timmermans a declarat, ironic, că s-a votat, potrivit Agerpres.

''Pentru prima dată, am votat cu mine însumi - nu am mai făcut acest lucru până acum. De cele mai multe ori, pun semnul în dreptul primei femei de pe listă, dar astăzi, dintr-un motiv sau altul, am pus spontan un 'x' chiar lângă numele meu'', a declarat Timmermans.

Rezultate exit-poll europarlamentare 2019. Oficialul olandez s-a ferti să facă un pronostic clar asupra rezultatului, dar a estimat, totuși, că ''socialiştii şi conservatorii sunt umăr la umăr. Aşadar, vom vedea. Depinde de prezenţa la vot, depinde de dorinţa de a ieşi şi de a vota. Duminică noaptea vom şti'' exact, a spus fostul şef al diplomaţiei olandeze.

De asemenea, potrivit estimărilor politico.eu, formaţiunea lui Timmermans, Partidul Laburist olandez (PvdA), ar urma să obţină doar trei locuri de europarlamentar, din totalul de 26 care îi revin Olandei.

Foto: politico.eu