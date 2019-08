Rareș Bogdan râde de Fifor și Teodorovici: "Nu degeaba o lingușiți atâta pe lumina voastră"

Rares Bogdan, in studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Prim-vicepre;edintele PNL Rareş Bogdan a reacționat dur la adresa lui Călin Popescu Tăriceanu, a lui Orlando Teodorovici și a lui Mihai Fifor, ultimul aducându-i un laudatio incredibil premierului Viorica Dăncilă.

"Hahahaha! Nu degeaba o lingușiți atâta pe lumina voastră! Auzi, Orlando, vezi că e concurență mare pe post și se aude că Fifor are competențe în plus. Știe dansa pe “Ca o apă cristalină” - Cristi din Banat de rupe discoteca, dar e bun și de brigadă artistică. Acuma, la Cotroceni n-o să ajungeți, dar poate există o asociație de locatari care n-are președinte și nici premier. Auzi, dar la Rahova nu-s alegeri?

Tăriceanu zice că a identificat vulnerabilitățile guvernării: corupția și incompetența cuplată cu nepotismul. Zici că a fost congelat vreo 30 de ani și s-a trezit acuma, ca o mimoză, la cules de ciupercuțe. Vaaaai, tuh, dar ce-i pe-aici?

Auziți, domnu, ați stat 3 ani bot în bot cu PSD, ați fost martorul tăcut sau mai vocal, depinde de domeniu, al potlogăriilor, ați girat nenorocirile care au adus România incompetenților pe prima pagină a ziarelor din toată lumea și pe cele mai mari televiziuni (de 10 august vă amintiți? De OUG 13, ceva... nu? Bănuiam eu...). Ați trimis prin lume scrisori semnate alături de Dragnea Liviu Nicolae în care ziceați că de ciorba voastră vă ocupați voi doi, v-ați dat răniți de „statul paralel” după modelul lui Erdogan, ați vulnerabilizat România în fața partenerilor și acuma faceți din amnezie o virtute? Hai bâști, ne-am săturat!", a scris Rareș Bogdan.