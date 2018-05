PSD negociază cu PMP şi îşi reface majoritatea cu foştii deputaţi UNPR. Steriu confirmă plecarea

PSD nu stă degeaba. După ce Victor Ponta a luat de la PSD cinci deputaţi, Liviu Dragnea s-a orientat către PMP pentru a-şi reface majoritatea la Cameră. Mai exact, către deputaţii care au făcut parte din fostul UNPR.

Principalul pion preluat de PSD ar fi chiar Valeriu Steriu, cel care a fost preşedinte UNPR. Acesta a anunţat pe pagina sa de Facebook că va părăsi PMP şi se va alătura PSD:

"Ce urmează pentru mine?

Sfârștiul experimentelor și întoarcerea acasă, din punct de vedere politic. Am aproape un deceniu de experiență cu proiecte politice aflate în construcție (UNPR) sau în dezvoltare (PMP), am nenumărate runde de alegeri în care am văzut că și în politică se adeverește vorba aceea care spune că nota cel mai greu de obținut nu e 10, ci 5. În cazul alegerilor, 5%. Aleg, conștient și responsabil, să-mi aduc aportul la stabilitate în Parlament. Mă întorc în familia mea politică, PSD. Revin în grupul PSD din Camera Deputaților.

Opoziția nu-și dorește unitate, este mult mai fericită să se bucure de victorii mărunte în grupuri răzlețe. În atare condiții, cred că datoria unui parlamentar ales de către alegătorii unei circumscripții, dar reprezentând egal toți românii, este să-și vadă pe mai departe de obiectul său de activitate: să facă legi și să susțină tot ce este constructiv și în interesul cetățenilor și al societății.

Cu PSD și alături de PSD am participat la integrarea României în UE, în NATO, la consolidarea economiei și la creșterea generală a bunăstării populației, care este pe o pantă ascendentă din 2001 încoace. Nu este puțin lucru și de aceea sunt bucuros să mă întorc să fac ceea ce știu mai bine, alături de partidul care mi-a oferit mereu șansă să-mi pun cunoștințele și abilitățile în serviciul societății", a scris Steriu, pe Facebook.

Mişcarea vine după ce Gabriela Firea a anunţat duminică seară că PSD va prelua şapte parlamentari de la PMP.

Reamintim că pentru prima oară de la alegerile parlamentare din decembrie 2016, partidele care formează coaliția de guvernare nu mai dețin, singure, majoritatea necesară adoptării promisiunilor electorale în Camera Deputaților.

După ce fostul premier PSD Victor Ponta a fost achitat de instanța supremă într-un dosar de corupție, un număr de 5 deputați PSD s-au înscris în ultimele zece zile în Pro România, noul partid al fostului prim-ministru: Marilena Meiroșu, Cătălin Nechifor, Mircea Titus Dobre, Gabriela Podașcă și Nicolae Bănicioiu.

Coaliția de guvernare formată din PSD și ALDE a pierdut, în acest fel, majoritatea în Camera Deputaților.

Până acum, coaliția putea să treacă singură toate proiectele importante, pentru care avea nevoie de 165 de voturi. Acum, PSD și ALDE mai au, împreună, 164 de deputați. Dacă nu luăm în calcul și UDMR, minoritățile sau neafiliații care îi susțin.



Pentru legile importante, precum cele din sănătate, justiție sau economie, la Camera Deputaților este nevoie de cel puțin 165 de voturi. Coaliția PSD și ALDE mai are, pe hârtie, 164 de oameni. O ajută, însă, UDMR, minoritățile și unii neafiliați, de la care pot obține voturile de care au nevoie.

Este pentru prima oară de la alegerile parlamentare din decembrie 2016 când PSD și ALDE nu mai dețin, singure, majoritatea în Camera Deputaților.