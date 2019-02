PSD a găsit bani pentru UDMR. Bugetul, făcut să nu cadă Guvernul

Bani pentru UDMR

După ce a pierdut majoritatea în Camera Deputaților și riscă noi dezertări, PSD bagă mâna în bugetul țării pentru a-și cumpăra loialitatea UDMR. De votul maghiarilor ar putea depinde multe lucruri în noua sesiune parlamentară, inclusiv rezistența Guvernului în fața unei moțiuni de cenzură.

Guvernul a găsit finanțare pentru pentru spitalele din secuime, dar și pentru birourile de învățământ în limbile minorităților, informează Realitatea TV.

Totul în urma negocierilor purtate de liderii UDMR cu social-democrații. Coaliția de guvernare are nevoie de voturile maghiarilor pentru a trece fără emoții bugetul prin Parlament.

Renovarea spitalelor judetene, aparatură medicală nouă, înființarea unor birouri specializate pentru învățământul în limbile minorităților: pentru toate acestea Guvernul a găsit bani în plus în bugetul pe anul 2019.

UDMR a fost nemulțumit de prima formă a legii bugetului prezentată de Guvern. Au urmat mai multe zile de discuții si negocieri între PSD si UDMR. Pentru a nu avea surprize, PSD are nevoie de voturile UDMR atunci când legea va fi votată în parlament. Prin urmare, au facut mai multe concesii, arată Realitatea TV.

Față de primul proiect publicat de Ministerul de Finante, Guvernul a alocat bani pentru mai multe proiecte de interes pentru comunitatea maghiară. Au fost prevăzute sume pentru lucrari de constructii, reparatii capitale, achizitie de echipamente si aparatura medicala la Spitalul judetean de urgență din Covasna, Harghita și Mureş.

În bugetul ministerului Educatiei, este cuprinsă suma de 500 de mii lei pentru acoperirea cheltuielilor înființării în cadrul Institutului de știinte ale Educatiei a biroului pentru învîțământul în limbile minorităților naționale cu sediul la Cluj Napoca, precum și suma de 500 mii lei pentru înfiintarea biroului pentru învățământul în limbile minorităților naționale cu sediul la Miercurea Ciuc.

Guvernul nu alocase inițial bani separați nici pentru Autostrada Uniri. După discutiile cu UDMR, autostrada Iași - Târgu-Mureș are un capitol distinct.

Partidul lui Ponta a băgat bățul prin gardul PSD-UDMR

Formațiunea condusă de Victor Ponta a adresat vineri un apel către UDMR, solicitând parlamentarilor Uniunii să aibă curajul de a nu vota „bugetul mincinos al coaliţiei PSD-ALDE".

Pro România avertizează că dacă bugetul va fi aprobat de Parlament în forma actuală, întreaga ţară, inclusiv comunitatea maghiară, o să ştie că a fost aprobat numai cu votul UDMR.

„Coaliţia PSD-ALDE a prezentat bugetul pentru anul 2019 cu o întârziere de trei luni, fiind puse sub semnul întrebării stabilitatea economiei şi capacitatea guvernului de a onora toate promisiunile făcute în ultimul an. Considerăm că bugetul pentru anul 2019 este unul nerealist, un buget care nu are nicio legătură cu investiţiile, dar un buget construit pentru a şantaja primarii în an electoral. Promisiunile PSD-ALDE făcute în disperarea de a schimba percepţia oamenilor despre o guvernare care se anunţă ratată nu au acoperire în buget. Banii promişi nu există, investiţiile promise nu vor fi realizate niciodată", se arată în apelul adresat preşedintelui UDMR Kelemen Hunor şi liderilor de grup ai UDMT şi semnat de prim-vicepreşedintele Pro România Daniel Constantin.

Pro România transmite UDMR că susţine în Parlament „o coaliţie guvernamentală care s-a îndepărtat fundamental de scopul iniţial pe care l-a anunţat în 2016" și că, la acest moment, coaliţia PSD-ALDE a pierdut majoritatea în Camera Deputaţilor din cauza parlamentarilor care au părăsit cele două partide.

„În acelaşi timp, vă cerem să vă delimitaţi în mod public de coaliţia PSD-ALDE şi de Guvernul pe care această coaliţie l-a impus. În cadrul Uniunii sunt oameni cu foarte multă experienţă, unii dintre ei fiind de aproape 30 de ani în prima linie a scenei politice. Ei pot confirma că nu a existat niciodată un guvern atât de slab pregătit şi miniştri care să nu aibă nici cea mai mică legătură cu domeniile pe care le conduc. Mitul specialiştilor PSD s-a dărâmat odată cu acapararea puterii totale de către actuala conducere", arată Pro România.

Preşedintelui Uniunii, Kelemen Hunor, i se transmite că deşi minoritatea maghiară este importantă, judeţele în care acesta este majoritară şi în care administraţia publică locală provine din cadrul UDMR se regăsesc pe lista judeţelor sărace ale României.

„Din păcate, susţinerea de către UDMR a coaliţiei PSD-ALDE nu a adus bunăstare în rândul judeţelor administrate de primari şi preşedinţi de consilii judeţene aparţinând Uniunii pe care o conduceţi", scrie Daniel Constantin.

În urmă cu o săptămână, liderii UDMR s-au arătat nemulțmiți de proiectul de buget al Guvernului.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că împărţirea banilor către autorităţile locale nu este corectă şi nici acceptabilă, consiliile judeţene pierzând între 17 şi 70 de milioane de lei. Uniunea va depune amendamente la proiectul prezentat de Ministerul Finanţelor.

Kelemen Hunor a declarat, vinerea trecută, că nu se poate pleca la drum în februarie ştiind că este un deficit major la nivelul consiliilor judeţene, iar pentru UDMR proiectul de buget a fost „o surpriză mare", deoarece consiliile judeţene pierd între 17 şi 70 de milioane de lei.

„Se transferă sută la sută cheltuielile pentru protecţia copilului şi persoanele cu handicap la nivelul autorităţilor locale, municipii şi judeţe. În judeţele unde noi am făcut simulări reiese că toate consiliile judeţene au pe acest proiect de buget un minus de la 17 milioane de lei la 70 de milioane de lei. Până acum, autorităţile locale plăteau 20-30-40% iar restul sumelor veneau de la Ministerul Muncii, lucru care trebuie păstrat. Doar dacă ne uităm la ceea ce se preconizează pentru autorităţile locale acest buget nu poate fi susţinut, nu poate să rămână aşa. Împărţirea banilor, viziunea, filosofia bugetului legat de autorităţile locale nu este corectă şi nu este acceptabilă. În acest moment îmi este greu să spun că vom susţine bugetul în această formă, pentru că nu poţi să pleci la drum în februarie ştiind că ai un deficit de câteva zeci şi sute de milioane de lei la nivelul consiliilor judeţene", a spus Kelemen.

Acesta a subliniat că nu înţelege de ce au venit guvernanţii cu o astfel de propunere fără a avea nicio discuţie prealabilă, reproşând ministrului Eugen Teodorovici că nu a spus nimic, nici la ultima discuţie avută cu reprezentanţii UDMR, despre acest transfer de sută la sută către autorităţile locale.