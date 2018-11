Prima reacție a lui Tăriceanu la cerera DNA

Tăriceanu, LOVITURĂ devastatoare pentru Dragnea: se opune Fondului Suveran de Investiţii

Călin Popescu Tăriceanu face o serie de precizări după ce s-a aflat că DNA a trimis la Senat o cerere de încuviinţare a urmăririi penale pe numele său. Preşedintele Senatului ar fi acuzat că a luat mită în afacerea licenţelor Microsoft.

"Am văzut informatiile care s-au vehiculat in ultimele doua ore si pot sa va fac cateva precizari: Hotararea de guvern care a aprobat contractul de furnizare de licente Microsoft a fost adoptata in 2004, inainte ca eu sa devin prim-ministru. Pe timpul mandatului meu, guvernul a dat o hotarare sa se faca inventarierea licentelor Microsoft, avand in vedere ca licentele erau utilizate, nu se platise contravaloarea lor si noi eram intr-o situaţie de ilegalitate. Pe perioada mandatului meu nu s-a făcut nicio plata catre Microsoft. Prima plata, din ce am aflat in spatiul public, a fost facuta pe perioada Guvernului Boc", a declarat Tăriceanu.

Întrebat cum se poate "citi" acţiunea DNA, Tăriceanu a răspuns: "Se poate citi in diferite feluri. Una dintre cele mai plauzibile variante este ca a inceput campania electorala. Faptul ca am ramas consecvent atitudinii mele de a critica abuzurile si execesele din justitie care apar din ce in ce mai consistent la suprafata a deranjat anumite cercuri de putere oculta, ilegitima din Romania, care doreste cu orice pret sa işi mentina ampriza pe institutii şi pe putere. Fabrica de dosare marca DNA lucreaza. Au esuat cu dosarul de marturie mincinoasa, au scos alt dosar. Probabil ca daca si asta esueaza o sa pregateasca inca unul. Senatul va urma procedurile prevazute si de atnuci incolo voi putea sa fac mai multe precizari."