Meniu de Paşte 2018. Ouă roşii, aperitive, drob, ciorba, stufat, friptură de miel, cozonac şi pască

Meniu de Paşte 2019. Ouă de Paşte în foi de ceapă. Cum vopsim ouăle de Paşte natural, fără să folosim chimicale

Daca te-ai saturat de substantele chimice pe care le regasesti de obicei in pachetele prezente la orice magazin, exista cateva modalitati prin care poti sa faci vopsea de oua naturala. in primul rand, ar trebui sa stii ca ouale nu vor fi la fel de stralucitoare precum ouale vopsite in mod conventional.

Meniu de Paşte 2019. Iata cateva ingrediente simple care te pot ajuta sa obtii vopsea de oua naturala:

Galben - turmeric sau foi de ceapa

Portocaliu - pulbere de chili

Rosu - sfecla rosie, foi de ceapa rosie, zmeura sau mure

Albastru - varza rosie sau afine congelate

Verde - spanac

Mov - suc de struguri

Maro - cafea

Meniu de Paşte 2019. Ingrediente

3 cani cu legume / fructe / condimente la alegere

3-4 linguri de condimente

3 cani cu apa

2 cani cu otet alb

Meniu de Paşte 2019. Mod de preparare

Se iau 3 cani cu legume si/sau fructe taiate, piure sau feliate si se fierb in 3 cani cu apa si 2 linguri de otet alb. Daca se utilizeaza condimente, vei avea nevoie de 3-4 linguri in 3 cani cu apa. Se lasa sa fiarba timp de cel putin 30 de minute sau mai mult daca doresti o culoare mai intensa. Dupa fierbere, se strecoara fructele sau legumele, iar lichidul reprezinta vopseaua de oua.

Meniu de Paşte 2019. Se inmoaie ouale fierte in vopsea peste noapte. Cu cat e apa mai calda, cu atat e mai bine. Daca nu este suficient de intensa culoarea vopselei, a doua zi se incalzeste colorantul si se inmoaie ouale pentru inca 30 de minute. Rezultatele vor varia in functie de puterea vopselei si de cat timp vei lasa ouale sa se inmoaie in vopsea. in plus, rezultatul final va fi o finisare mata, dar daca doresti ceva mai lucios, poti pune putin ulei de masline pe coaja de ou, dupa care poti lustrui ouale cu o carpa moale pentru un finisaj lucios.

Meniu de Paşte. REŢETE DE PAŞTE. DROB DE MIEL

Ingredientele principale pentru DROB DE MIEL sunt măruntaiele de miel (ficat, plămâni, inimă şi rinichi), verdeţuri (ceapă verde, mărar, pătrunjel, usturoi, leuştean), ouă (crude şi fierte), pâine înmuiată în apă sau lapte. Măruntaiele fierte şi tocate sunt amestecate cu celelalte ingrediente şi condimente (sare, piper). Prapurul mielului este aşezat într-o tavă, peste care se pune amestecul de carne.

DROBUL DE MIEL este unul dintre cele mai apreciate mâncăruri tradiţionale, existând o serie de variaţii ale reţetei. Una dintre acestea este utilizarea unei foi de aluat în locul praporelui. În majoritatea variantelor se aşază ouă fierte în centrul acestuia. REŢETA AICI

Aşa faci cea mai bună SALATĂ BOEUF. Ingredientul GREŞIT pe care toate gospodinele îl folosesc

Pregătirile pentru Paşte încep cu multă vreme înainte. Gospodinele întocmesc din timp meniul pentru masa festivă, însă nelipsitul preparat din fața familiei este salata boeuf.

Meniu de Paşte 2019. Nu ai cum să dai greș dacă se respectă câțiva pași simpli. În primul rând ai nevoie de un kilogram de cartofi, 500 g de morcovi și 400 g de castraveți și gogoșari murați.

Cartofii şi morcovii se fierb, la fel ca alte 450 de grame de carne de vită. Imediat după ce s-au fiert, ingredientele se taie în cubuleţe mici şi se amestecă cu mâna, pentru a putea combina cum trebuie aromele.

Este recomandat să se folosească carnea de vită, nu cea de pui. Carnea de vită, deşi sunt puţini care ştiu acest lucru, este cea care dă cu adevărat gust salatei.

Meniu de Paşte 2019. Ştiaţi că se poate face şi PIFTIE DE MIEL? Gustul ei te va cuceri. Iată o reţetă inedită de PAŞTE

PIFTIE DE MIEL reţetă. Ce-ar fi sfintele sărbători de Paşte fără carnea de miel? Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici care au reuşit să respecte tot postul aşteaptă să se bucure de carnea de miel în prima zi de Paşte. Aşa că, dacă vrei să încerci un preparat un pic diferit, avem pentru tine o reţetă simplă de piftie de miel.

Meniu de Paşte 2019. Piftie de miel. Reţeta – Mod de preparare

PIFTIE DE MIEL reţetă. Cureţi carnea, speli carnea şi o pui într-o oală mare, o acoperi cu apă cu puţină sare. Laşi toată compoziţia la foc mic până ajunge la punctul de fierbere.

Meniu de Paşte 2019. Din când în când, înlături spuma care se formează deasupra, ca să obţii o zeamă transparentă. Adaugi legumele curăţate, spălate, dar netăiate (morcovii, ceapa, ţelina, păstârnacul), câteva boabe de piper şi le laşi să fiarbă la foc mic, 1-2 ore, până când carnea de miel este bine fiartă şi începe să se desprindă de pe oase.

Meniu de Paşte 2019. PIFTIE DE MIEL reţetă. Scoţi legumele, le laşi să se răcească. Strecori supa şi o laşi să mai dea câteva clocote, apoi o dai la o parte după foc. După ce s-a răcit puţin, adaugi gelatina topită. Cureţi şi zdrobeşti usturoiul, după bunul plac – poţi pune în supă o căpăţână sau două de usturoi. Apoi strecori din nou supa.

Separi zeama de carnea de miel, apoi adaugi usturoiul şi o dai la foc încă 5 minute. Cureţi carnea de pe oase, o tai în felii sau bucăţi potrivite. Feliezi morcovii fierţi, tai ceapa, păstârnacul şi ţelina şi aranjezi piftia de miel în boluri.

Meniu de Paşte 2019. PIFTIE DE MIEL reţetă. La baza castroanelor termorezistente, pui un strat de morcovi, de exemplu, apoi fâşii de carne de miel. Poţi să pui şi alte legume feliate, dacă ai folosit şi păstârnac, şi ţelină. Peste ele torni supa din oală şi laşi să se răcească bine. După ce s-a răcit compoziţia, aşezi castroanele cu piftie în frigider, ca să se închege bine.

Înainte să le serveşti pe masa de Paşte, răstorni castroanele cu piftie de miel pe un platou, le decorezi cu frunze de pătrunjel verde, conform clickpoftabuna.ro.

Meniu de Paşte 2019. Chifteluţe umplute cu ou. O reţetă delicioasă pentru Paşte

Meniu de Paşte 2019. Ingrediente:

200 g carne tocată de porc

200 g carne tocată de vită

2-3 căței de usturoi

chimion, sare, piper alb și negru, paprika

½ felie de pâine

24 felii subțiri de bacon

6 ouă fierte (tari) sau 12 ouă fierte de prepeliță

Meniu de Paşte 2019. Mod de preparare:

Carnea și condimentele se frământă bine de tot cu pâinea înmuiată în apă și usturoiul zdrobit. Cele 6 ouă fierte se taie în jumătate pe la circumferința (nu pe lung). Modelare chiftele la cuptor umplute cu ou: Se pune baconul în formă, câte 2 felii, în formă de cruce. Feliile trebuie să fie lungi, să atârne pe marginile formelor pentru ca ulterior să poată acoperi buletele. Se pune o parte din pastă de carne și desupra acesteia se așează jumătățile de ou, cu secțiunea în jos. Se acoperă cu restul de pastă de carne și se învelesc cu bacon, ridicând capetele fâşiilor.

Buletele trebuie să fie "infăşate" bine. Coacere chiftele la cuptor umplute cu ou: Aceste chiftele umplute cu ou se dau la cuptorul încins la 180 C (mediu la cele cu gaz). Se coc 30-40 de minute, până sunt rumene. Ca și precauție, ca să nu se scurgă grăsime în cuptor, se așează forma de brioșe pe o altă tavă, mai mare.

SERVIRE:

Rezultatul: Chiftele umplute cu ou – o alternativă la clasicele chiftele, consistente și sățioase, care pot face senzație pe orice masă de sărbătoare dar și de zi cu zi. Sunt foarte gustoase și reci și pot fi puse "la pachet" la școală, la serviciu sau în excursii.

Meniu de Paşte 2019. STUFAT DE MIEL. Aşa prepari cel mai gustos stufat de miel pentru masa de Paște

STUFAT DE MIEL. Rețetă stufat de miel. Ingrediente:

750 g carne de miel cu sos

8 legaturi ceapă verde

5 legaturi usturoi verde

2 linguri bulion

100 ml ulei

1 lingurita condimente pentru miel

STUFAT DE MIEL. Rețetă stufat de miel. Mod de preparare:

Rețetă stufat de miel. 1. În ulei încins se prajeste pe toate parţile carnea de miel. Se scoate si, în acelasi ulei, se calesc ceapa si usturoiul taiate marunt, scrie unica.ro.

STUFAT DE MIEL. Rețetă stufat de miel. 2. Dupa ce s-au înmuiat, se presara condimentele pentru miel şi oaie si bulionul desfacut cu atâta apa cât sos se doreste a avea în final. Se lasa sa dea un clocot.

Rețetă stufat de miel. 3. Într-un vas de cuptor, se asaza carnea, se pune sosul de ceapa si se da la cuptor pentru 30 de minute.

Ciorba de miel este o alternativă sănătoasă de preparare a acestei cărni. Bine acrită cu borş, bogat în vitamina E, ciorba de miel nu trebuie să lipsească de la masa de prânz în perioada de Paşte.

Meniu de Paşte 2019. La ciorba de miel se folosesc capul de miel, oasele pulpelor, pieptul şi gâtul. Acestea se pun într-o oală de cinci litri peste care se toarnă doi litri de apă rece şi se lasă 20 de minute pentru ca gustul de miel să se difuzeze în apă, iar ciorba de miel să iasă gustoasă. Între timp, se toacă ceapa şi se pune la călit în ulei, apoi se adaugă şi zarzavatul tocat (pătrunjel, morcov, ţelină) cubuleţe mici şi, după două minute, oasele şi carnea de miel, împreună cu apa în care au stat, şi 1 linguriţă de sare. Toate se vor amesteca în oala de cinci litri. VEZI AICI REŢETA

REŢETE DE PAŞTE. MARINADĂ PENTRU FRIPTURĂ

Atunci când carnea este marinată capătă un gust, o culoare și o aromă aparte.

Carnea marinată absoarbe lichidul în care este pusă, iar după ce este gătită este mult mai suculentă. În plus, carnea va fi gata mult mai rapid. CUM SE FACE CEA MAI BUNĂ MARINADĂ

Meniu de Paşte 2019. Friptura de miel nu poate să lipsească de pe masa tradiţională de Paşte dar poate fi consumată şi în restul anului, mai ales că în supermarket găseşti în orice perioadă carne de miel. Pentru ca friptura să iasă exact ca şi cea pregătită de bunica, trebuie să urmaţi o reţetă simplă.

Meniu de Paşte 2019. Reţeta este garantată, mai ales dacă veţi pune toate ierburile aromatice şi usturoiul, care sunt de fapt secretele reuşitei depline… Iată reţeta!

Există foarte multe reţete de cozonac, dar indiferent de umlplutură, trebuie să se respecte un secret ştiut de gospodinele din Moldova, mai ales. Făina se cerne printr-o sită măruntă, iar cel mai bine ar fi ca aluatul să fie frământat şi lăsat la dospit într-o covată de lemn.

Cele două secrete ale gospodinelor din Moldova, pentru un cozonac "ca la mama acasă"

PASCĂ cu brânză. PASCA REŢETĂ. Deşi obiceiurile şi reţetele s-au diversificat şi acum se face şi pască cu ciocolată, pască cu smântână, pască cu fructe, pască fără aluat, pasca tradiţională moldovenească, împletită, rămâne preferata românilor.

Meniu de Paşte 2019. PASCA REŢETĂ. Reţeta este una dintre cele mai simple, iar gustul nu se compară cu nimic din ce ai putea cumpără în comerţ. REŢETA AICI