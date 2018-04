REŢETĂ COZONAC. Cele două secrete ale gospodinelor din Moldova, pentru un cozonac "ca la mama acasă"

REȚETĂ COZONAC. Există foarte multe reţete de cozonac, dar indiferent de umlplutură, trebuie să se respecte un secret ştiut de gospodinele din Moldova, mai ales. Făina se cerne printr-o sită măruntă, iar cel mai bine ar fi ca aluatul să fie frământat şi lăsat la dospit într-o covată de lemn.

REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu nucă şi vanilie

COZONAC REŢETE. Ingrediente: pentru 3 cozonaci

1 kg faina

50 g drojdie

400 g zahar

500 ml lapte

100 ml ulei

6 oua

coaja de la o lamaie

1 lingurita esenta rom

3-4 buc de rahat

2 lg cacao

nuca macinata

vanilie

1 praf de sare

REȚETĂ COZONAC. Preparare:

Se cerne faina de 2-3 ori. Preparam maiaua din drojdie + 2 lg faina + 50 ml lapte. Se dizolva zaharul (350g) si vanilia in restul de lapte, caldut. Galbenusurile se freaca cu sare, coaja de lamaie. Adaugam peste faina, maiaua, laptele, galbenusurile, treptat..framantand continuu..la sfarsit, adaugam uleiul..si mai framantam cca 5 minute. Lasam la dospit, 1 h.

Intre timp, amestecam nuca cu albusurile batute spuma, cu 50 g zahar , 2 lg cacao si romul. Se portioneaza aluatul in 3 parti egale. Intindem foaia de aluat, adaugam deasupra umplutura de nuca si rahat, rulam , stropim cu apa si presaram zahar…si punem in tava. Mai lasam la dospit cca 30 minute, dupa care dam la copt, 45 minute, la foc potrivit.

COZONAC REŢETE. Cozonac cu nucă şi scorţisoara

COZONAC REŢETE. Ingrediente:

– 500 g faina cernuta

– 150 g zahar

– 250 ml lapte caldut

– 4 galbenusuri

– 80 ml ulei + o lingura mare margarina topita

– o drojdie 25g

– un praf de sare

– esente de vanilie, rom, coaja sau zeama de lamaie..etc

– un galbenus pt uns

– 200 g nuca macinata amestecata cu

– 8-10 linguri zahar

– un plic zahar vanilat

– esenta de rom

– 2 lingurite scortisoara

– 100 g stafide.

COZONAC REŢETE. Preparare:

Etapa 1: Drojdia se dizolva in 100ml lapte caldut cu o lingura de zahar si una de faina se lasa 10 minute.

Etapa 2: Dupa ce a crescut aluatul il impartim in 2. Intindem fiecare bucata pe masa infainata si o taiem in 2 pe lung. fiecare parte se presara cu nuca si se ruleaza strans. se impletesc cele 2 rulade, se pun in tava si se cresteaza cu un cutit cu varf ascutit.

Etapa 3: Se procedeaza la fel si cu cealalta bucata de aluat. Se lasa la crescut 30 de minute, se ung cu galbenus de ou si se coc.

Etapa 4: Pt a ramane coaja moale cand il scoateti din cuptor acoperiti cozonacul cu un prosop curat inmuiat in apa rece si strors, lasati cozonacul asa pana se raceste. la nevoie repetati.

REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu nuci şi smântână

REȚETĂ COZONAC. Ingrediente:

– 500 g faina

– 25 g drojdie

– 160 g zahar

– 2 plicuri zahar vanilat

– 250 ml lapte

– 100 ml ulei amestecat cu unt topit

– 1/2 cescuta (expresso) smantana

– 3 galbenusuri

– 1 lingurita rasa de sare

– esenta de vanilie, esenta lamaie, esenta portocala (in loc de coaja rasa)

– 3 albusuri batute spuma cu 3 linguri de zahar

– 250 g nuca macinata

– 1 lingura cacao

REȚETĂ COZONAC. Preparare:

Etapa 1: Se amesteca bine dupa ce aluatul a dospit (adica dupa o ora jumate), intins foaia pe planseta unsa cu lei, intins umplutura deasupra si rulat frumos.

Etapa 2: Pus ruloul in tava tapetata cu hartie de copt si lasat la loc ferit de curent inca 30 min (a stat in cuptorul nepornit) uns frumosul cu ou batut si presarat cu zahar

Copt la 170 gr timp de vreo ora pana a iesit batul curat

REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu umplutură de cacao şi nucă

COZONAC REŢETE. Ingrediente

– 2 kg faina

– 9 oua

– 250 g unt

– 500 ml lapte

– 50 g drojdie de calitate

– 500 g zahar

– esenta de vanilie si portocale

– 5 g sare

– coaja de la o lamiie

– 100 g ulei

– umplutura de cacao si nuca

REȚETĂ COZONAC. Preparare:

Etapa 1: Se prepara maiaua din circa 3 linguri faina care se pun intr-un castron si se oparesc cu jumatate din cantitatea de lapte fierbinte si se bate pana devine o pasta moale ca o alifie.

Etapa 2: Peste acest amestec se sfarma drojdia si se pune la crescut la loc cald ferit de curenti de aer rece.

Etapa 3: Intre timp, se bat ouale intregi cu restul de lapte si se adauga esentele. Cand maiaua a crescut, se adauga peste faina, se toarna compozitia de oua cu lapte, iar apoi untul topit, coaja de lamaie si portocala.

Etapa 4: Acest amestec se framanta bine 35-45 de minute neintrerupt; La framintat se ung mainile cu ulei si se continua framintarea pina cand coca face basici. Aluatul rezultat nu trebuie sa fie tare ci mai mult moale. Daca e virtos, se mai adauga ulei si se continua framantatul.

Etapa 5: Aluat se acopera cu un servet curat si gros, se pune la caldura si se lasa sa creasca . Cind coca a crescut bine, se iau pe rind bucati, se intind putin, se presara umplutura si apoi se ruleaza, dupa care se pune in tavi de cozonac lungi si inalte, pregatite cu hirtie inalta unsa cu unt.

Etapa 6: Se unge cozonacul cu galbenus amestecat cu ulei ca o maioneza si se presara cu zahar pentru aspect. Coptul nu trebuie sa dureze mai mult de 60 de minute.

REȚETĂ COZONAC. Cozonac simplu şi gustos

Ingrediente

– 1 kg faina

– 50 g drojdie

– 250 g zahar

– 150 g unt

– sare

– 2 plicuri zahar vanilat

– 10 galbenusuri

– 500 ml lapte

– 100 ml ulei

– 350 g nuca macinata

– 4 linguri zahar

– 1 ou

COZONAC REŢETE. Preparare:

Etapa 1: Intr-un lighean se cerne faina. Se pregateste maiaua din 100 ml lapte caldut care se amesteca cu drojdia si 4 linguri de faina.

Etapa 2: Se lasa maiaua la loc cald ca sa creasca. In faina cernuta din lighean se face o adincitura si se pune restul de lapte in care s-a dizolvat zaharul, se adauga maiaua si ouale pe rind, se framinta bine, iar apoi se pune cite o lingura de ulei se framinta pina cind uleiul se inglobeaza bine in aluat.

Etapa 3: Se acopera si se lasa aluatul la dospit pina cind isi dubleaza volumul. Apoi se imparte aluatul in 2 gramezi. Fiecare se imparte in 2 parti. Se intinde cu sucitoarea fiecare parte se pune nuca amestecata cu zahar in prealabil, se ruleaza iar apoi se impletesc tot cite 2 foi de aluat rulate.

Etapa 4: Se pot lasa si neimpletiti. Se pun in tava se mai lasa sa creasca in tava 10 min,apoi se ung deasupra cu ou, se baga la cuptor 40 de minute.