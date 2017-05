Manânci căpşunile cu zahăr? Nutriţioniştii spun cât de periculoasă este această combinaţie

Căpşunile sunt furctele vedetă ale acestei perioade. Dar ce se întâmplă când alegi să le mănânci cu zahăr.

Căpşunile, "reginele fructelor" cum sunt numite în ţările asiatice, sunt bogate în substanţe nutritive, care au rol de a menţine buna funcţionare a organismului şi de a preveni diferite afecţiuni.

În comparaţie cu merele, portocalele sau bananele, căpşunile au cel mai mare conţinut de nutrienţi, printre aceştia numărându-se vitamina C (doar o porţie - aproximativ opt căpşuni - oferă mai multă vitamina C decât o portocală), potasiul, manganul, folaţii, fibrele şi antioxidanţii (cunoscuţi sub numele de polifenoli).

Ele ar trebui consumate ca atare şi nu cu zahăr presărat pe ele.

Considerat chiar mai periculos decât alcoolul şi ţigările, îndulcitorul cel mai utilizat la nivel mondial este noua ţintă a nutriţioniştilor din toată lumea în lupta împotriva bolilor de inimă şi a cancerului.

În 2012, Adunarea Mondială pentru Sănătate a Naţiunilor Unite a identificat în mod public trei factori majori de risc pentru sănătate la nivelul întregii planete: ţigările, alcoolul şi dieta dezechilibrată. La un loc, toate acestea ucid prin boli cardiovasculare, diabet, cancer şi boli respiratorii nici mai mult, nici mai puţin de 35 de milioane de oameni pe an.

"Primii doi factori de risc au fost supuşi într-o oarecare măsură reglementărilor în mai multe state europene, dar dieta proastă este responsabilă chiar de mai multe boli decât fumatul, alcoolul şi sedentarismul la un loc. Însă care aspect al alimentaţiei dezechilibrate este cel mai nociv?", se întreabă medicul Malhotra în articolul publicat în presa britanică.

"Dovezile că trebuie să ne concentrăm întreaga atenţie împotriva consumului exagerat de zahăr sunt de-a dreptul copleşitoare. Mai ales că, spre deosebire de grăsimi şi de proteine, zaharurile rafinate nu au absolut nicio valoare nutritivă! Dimpotrivă, organismul nu are nevoie de aceste zaharuri, adăugate în sucuri şi în mâncare, pentru a-şi căpăta energia", oferă răspunsul tot Malhotra.