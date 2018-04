Lovitură de teatru în procesul lui Vanghelie. Proces reluat de la zero, pentru a TREIA oară?

Lovitură de teatru în procesul lui Marian Vanghelie! Judecata s-ar putea relua de la zero pentru a TREIA oară! Magistratul care se ocupa de dosar a fost promovat, prin examen, la o instanţă superioară.

Miercuri se va decide soarta procesului lui Vanghelie. Celălalt judecător, cel desemnat de la început, s-a pensionat, informează Realitatea TV.

În acest caz, fostul edil de la Sectorul cinci a fost trimis in judecată de către procurorii DNA în anul 2015. Vanghelie este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani, fapte care ar fi fost comise când era edil.

Potrivit DNA, în perioada 2006-2014, Marian Vanghelie, ajutat de Mircea-Sorin Niculae și de Laura Ciocan, a solicitat și primit de la Marin Dumitru aproximativ 30,4 milioane euro, reprezentând un "comision" de 20 la sută din valoarea contractelor de oferite de Primărie firmelor controlate de Marin Dumitru.

În condițiile în care costurile reale de execuție a lucrărilor, și implicit valoarea efectivă a acestor lucrări, ar fi fost de cel mult 60 la sută din valoarea contractelor, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infracțională a lui Marian Vanghelie a fost estimat de anchetatori la 295.207.000 de lei.

Cazul este similar cu cel in care sunt implicati Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu sau Gabriel Oprea. Dupa pensionarea uneia dintre judecatorele din complet, Ana Maria Dascalu, aceasta a fost inlocuita cu un alt magistrat.

Decizia de schimbare a judecatorului de caz apare in minuta Tribunalului din 14 martie 2018. "Avand in vedere decizia presedintelui Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala, nr. 174/12 martie 2018, privind delegarea titularului completului de judecata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala incepand cu data de 1 aprilie 2018, precum si necesitatea respectarii in cauza a principiul nemijlocirii, ca unul dintre principiile desfasurarii judecatii, in acord cu care judecata cauzei se face in fata instantei constituite potrivit legii, dar si jurisprudenta CEDO in materie, amana cauza si acorda termen la data de 4 apirlie 2018, sala 208, ora 08.30, pentru cand partile au termen in cunostinta, potrivit dispozitiilor art. 353 Cod procedura penala. Pune in vedere martorilor prezenti la acest termen de judecata ca urmeaza a fi contactati telefonic si citati pentru termenul de judecata care va fi stabilit de catre titularul completului de judecata, avand in vedere ca la aceasta data nu se cunoaste care va fi titularul completului de judecata".