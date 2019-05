Liviu Dragnea, după ce referendumul a atins pragul: ”Susține temele. Am votat”

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a votat, duminică, la pra 19:30, la Liceul Jean Monnet din București. Șeful PSD a votat atât pentru Europarlamentare 2019, cât și pentru Referendum 2019.

”Așa cum toți cetățenii au votat sau nu la referendum, așa au făcut și cei din PSD”, a precizat Liviu Dragnea. Șeful PSD a mai spus că susține referendumul.

”Susțin temele de la referendum”, a completat acesta.

”Nu este o zi tristă, este o zi bună, pentru că au venit mulți oameni la vot”, a spus Liviu Dragnea.

În ceea ce privește cozile de la secțiile de votare din Diaspora, Liviu Dragnea a spus că ambasadele au greșit și că unele secții sunt foarte aglomerate și altele sunt goale.

”Vorbim după ora 21:00”, a spus acesta.

Întrebat dacă va demisiona dacă PSD-ul obține un scor sub 30%, liderul PSD a repetat: ”Vorbim după ora 21:00”.

”Haideți să vedem rezultatele”, a completat Dragnea.

Întrebat dacă iubita lui Irina a votat, șeful PSD a spus: ”Irina a votat dimineață, în Drumul Taberei”.

Șeful PSD a stat la coadă și așteaptă să voteze.

”Vorbim după ce votez”, a spus Liviu Dragnea când a ajuns la secția de votare.

Prezență record la urne: 7,83 milioane de români au votat

A sosit ziua în care candidații tac, iar cei care vorbesc suntem noi, românii. Prin vot! Un drept profund democratic, pentru care România a ales, din nou, să stea la coadă. Și România de acasă, și cea din diaspora.

Vedem o mobilizare fara precedent pentru europarlamentare, dar si pentru referendumul pe justiție!

Adică peste 40% din cei cu drept de vot. Cu mult peste prezența înregistrată la precedentele alegeri europarlamentare, dar și la parlamentare.

Intereseul romanilor pentru scrutinul de astăzi se vede nu numai in cifrele care se modifica de la minut la minut, ci și din imaginile incredibile care ne vin de la o ora la alta, începînd cu primele ore ale dimineții, cînd s-au deschis secțiile de votare. Mii și mii de români stau la coadă să pună ștampila pe buletinele de vot, să le arate politicienilor că ei sunt cei care contează.

În premieră, în 2019, Biroul Electoral Central prezintă, în timp real, prezența la vot.

UPDATE ora 19:00 Prezența la vot

EUROPARLAMENTARE 2019 - 42,87 % - 7.832.880 votanți

REFERENDUM 2019 - 36,02 % - 6.581.293 votanți

UPDATE ora 18:30 Prezența la vot

EUROPARLAMENTARE 2019 - 41,03 % - 7.495.532 votanți

REFERENDUM 2019 - 34,24 % - 6.256.077 votanți

UPDATE ora 18:00 Prezența la vot

EUROPARLAMENTARE 2019 - 39,01 % - 7.127.601 votanți

REFERENDUM 2019 - 32,72 % - 5.977.525 votanți

UPDATE ora 17:30 Prezența la vot

EUROPARLAMENTARE 2019 - 37,18 % - 6.793.064 votanți

REFERENDUM 2019 - 31,09% - 5.679.616 votanți

UPDATE ora 17:00 Prezența la vot

EUROPARLAMENTARE 2019 - 35,14 - 6.420.166 votanți

REFERENDUM 2019 - 29,11 % - 5.319.376 votanți

UPDATE ora 16:30 Prezența la vot

EUROPARLAMENTARE: 33,4% - 6.149.952 votanți

REFERENDUM: 27,7% - 5.110.254 votanți

UPDATE: ORA 16.00: Prezența la vot

EUROPARLAMENTARE : 31.36% (5,7 milioane)

REFERENDUM: 26 % (4,7 milioane)

Mii și mii de români stau la coadă să pună ștampila pe buletinele de vot. Roma, Milano, Madrid, Londra, Dublin, Munchen, Viena, Stuttgart, dar - culmea - și aici, în București. La mai toate secțiile de votare din Capitală - de necrezut - se stă la coadă. Este clar ca nu sunt secții de votare suficiente în străinătate. Diaspora sta la cozi imense, cu orele încă de dimineață. Până și primii oameni în stat au fost nevoiți să-și aștepte rândul minute bune ca să voteze. Președintele țării, Klaus Iohannis, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, au stat la rând.

Realitatea TV și realitatea.net vor prezenta la ora 21 rezultatele exit poll-ului realizat de Curs și Avangarde pentru alegerile europarlamentare.

Centrul de sociologie Urbană și regională, CURS, și Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde sunt sigurii operatori acreditați de Biroul Electoral Central pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru Parlamentul European.

Sondajul va fi efectuat la nivel național, iar datele vor fi prezentate imediat după încheierea votului. Alte sondajele de opinie sunt interzise de Biroul Electoral Central.

Prezența la vot Referendum 2019. Pe data de 26 mai 2019 va avea loc referendumul național convocat de Președintele României. Cetățenii cu drept de vot aflați î pot vota la referendumul național în aceleași secții de votare organizate pentru desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Administrația Prezidențială a anunțat, la sfâșitul lunii aprilie, întrebările care vor fi puse românilor la referendumul din 26 mai.

Întrebările la referendumul pe Justiție din 26 mai au fost anunțat de purtătorul de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis. Românii sunt chemați la vot să răspundă cu „Da” sau „Nu” la cele două întrebări stabilite pentru referendum.

„1 - Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?

2 - Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?”

Atât pentru alegerilor europarlamentare, cât și pentru referendum, alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare și în același interval de timp, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea «VOTAT», dar pe buletine de vot separate. Prezenţa la vot este consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.

Prezența la vot Referendum 2019. VERIFICĂ ONLINE AICI, secția la care ești arondat pentru a vota la EUROPARLAMENTARE 2019 + REFERENDUM. Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și Referendumul naţional au loc simultan, în data de 26 mai 2019, între orele 7:00 – 21:00.

Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislației în vigoare.

