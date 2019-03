Laura Codruța Kovesi se alătură protestului din justiție: "E un moment greu pentru justiţie"

Laura Codruța Kovesi se alătură și ea protestului din justiție: "E un moment greu pentru justiţie"

Laura Codruța Kovesi se alătură și ea protestului din justiție. Într-un interviu la Europa FM ea a susținut că a purtat banderola albă de când a fost publicată controversata Ordonanță de Urgență 7 care modifică legile justiției. Kovesi a vorbit și despre dosarul penal care i-a fost deschis la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Întrebată în ce punct se află justiţia din România, Kovesi a răspuns: "Este într-un punct greu. Nu ştiu dacă singuri o să reuşim să trecem peste acest moment. Ştiu că în ultimii doi ani foarte mulţi oameni au susţinut justiţia, inclusiv politicieni, funţionari publici, oameni care nu au nicio legătură cu justiţia. Trebuie să înţelegem cu toţii că e un moment pentru justiţie. Prin acest protest, pe care magistraţii îl fac, acesta e semnalul, e un moment greu. Şi poate justiţia trebuie ajutată", a spus Kovesi.

Kovesi a vorbit și despre dosarul penal care i-a fost deschis la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

"E clar că această chestiune cu dosarul penal, sunt mult coincidenţe. S-a început următirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidenţă- sunt citatţă în 7 mrtie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ţinut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehinicii profesioniste eu treaba am terminat-o. Acum este o decizie politică. Această decizie politică nu am determinat-o eu sau alt candidat, ci a fost o decizie stabilită prin regulament", a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Kovesi a mai spus că susţine protestele faţă de modificările din justiţie. "Mă aşteptau să vin în ţară şi să mă alătur protestului. Am purtat ieri toată ziua banderolă albă şi aşa voi face şi săptămâna viitoare, alături de colegii mei"