Klaus Iohannis a spus un banc, în timp ce se plimba pe bicicletă: ”Nu mai are farmec bancul acum”

Președintele Klaus Iohannis a uimit luni. Șeful statului a spus un banc, jurnaliștilor, după ce a luat o pauză de la mersul cu bicicleta, în parc.

”Era și un banc pe vremea comunistă. ”Cum facem să fie mai bine în România?”, ”Declarăm război Statelor Unite!”. Bancul nu mai are niciun farmec acum, dar nu putem compara situația României cu cea a SUA. SUA sunt cea mai mare putere și au o abordare care le aparține. Abordarea noastră e așa de mai bine de jumătate de secol, e echilibrată și respectată de oamenii de acolo. Ei au încredere în noi și dacă am face altfel, ne-am pierde credibilitatea și am da cu piciorul la peste jumătate de secol de diplomație serioasă”, a declarat Iohannis.