Ionela Prodan a murit. Ce avere avea Ionela Prodan. Cum arată declaraţia de avere a artistei

Ionela Prodan a murit la vârsta de 70 de ani, răpusă de cancer. Mama Anamariei Prodan era internată la Spitalul Elias. Artista Ionela Prodan a murit după o perioadă de suferinţă.

În urmă cu 2 ani, Ionela Prodan a depus o declaraţie de avere. Ea era pe atunci candidat PSD Covasna pentru Camera Deputaţilor. Astfel, conform acestei declaraţii, ea avea o vila evaluata la aproximativ 600.000 de euro, cu o suprafata de 450 de metri patrati. In declaratia de avere a Ionelei Prodan mai apare o casa in Bucuresti, un apartament, tot in Bucuresti, dar si o casa de locuit, in comuna Jilava.

Ionela Prodan mai detinea un teren agricol si unul intravilan, doua masini, bijuterii in valoare de 5.000 de euro, tablouri de 10.000 de euro, in timp ce in conturi se afla aproximativ 1,4 milioane de euro.

