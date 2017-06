Florin Morariu, românul care a înfruntat teroriştii: "Atacam sau fugeam. Puteam să fiu şi eu mort"

Florin Morariu, românul care a avut curaj să înfrunte teroriştii în atentatul de la Londra, a relatat, în exclusivitate la Realitatea Tv, scenele dramatice la care a participat. Astfel, acesta a spus că era conştient că dacă nu riposta, risca să fie omorât, precizând că a acţionat şi din milă, dar şi din frică, în momentul în care a văzut cum unul dintre terorişti a atacat o persoană, pe stradă.

"Ştiam cu cine am de-a face deoarece am văzut ce se întâmpla pe străzi. M-am aflat în postura în care aveam două lucruri să fac: ori atacam şi eu, ripostam şi eu, ori fugeam, dar dacă fugeam era posibil să mai fie şi alţi terorişti în piaţă, pentru că nu ştim câţi sunt şi puteam să fiu şi eu mort. Ei l-au atacat pe domul acela, şi când am văzut, mi s-a făcut şi milă, şi frică. Şi cred că toate laolaltă m-au făcut să ripsotez în modul ăla", a spus acesta, pentru Realitatea Tv.

Întrebat cum a decurs scena în care a lovit teroristul cu navetele de pâine în cap, Florin Morariu a mai completat:

"Navetele le aveam în mână. Când am vazut că teroriştii l-au atacat, am spus că nu pot să stau aşa, am aruncat prima navetă, ştiam că se va feri, am văzut cum s-a aplecat, în momentul ăla am aruncat şi a doua navetă şi l-am lovit direct în cap în cap. În secunda 1, a venit o maşină de Poliţie, iar în momentul ăla, au spus prin portavoce să fug din locul ăla că aruncă cu grenadă. Maşina de Poliţie a intrat direct în terorişti", a spus Florin Morariu, în exclusivitate la Realitatea Tv.

Acesta a mai spus că a fost foarte uşor rănit de grenada aruncată, iar apoi a cerut unui coleg celebrul făcăleţ, pentru a avea cu ce să se apere, dacă ar mai fi a părut vreun alt terorist:

"După ce am plecat de acolo, poliţistul îmi spunea să mă dau în spate că este foarte periculos, m-am dat în spate, apoi mi-a spus să îl ajut să mute o persoană rănită, l-am ajutat să ieşim în faţa străzii mai mari. Apoi m-am dus în faţa brutăriei şi am cerut să mi se mai dea ceva, ca să mă apăr, că dacă mai vine vreun alt terorist".

Solicitat să precizeze dacă simte nesiguranţă după atentat, Morariu a răspuns:

"Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Terorismul...vă dati seama că nimeni nu este de acord să vadă aşa ceva dar aici autorităţile trebuie să se adune şi să poată fi o securitate mai mare, să nu mai existe aceste grupări. Eu stau în Londra, am senzaţia asta de nesiguranţă, dar am vorbit cu ambasadorul României la Londra, şi mâine trebuie să merg la Ambasadă, a spus că îmi va oferi protecţie.(..) Vrea să mă ajute", a mai completat acesta.

Morariu a mai spus că Dan Mihalache l-a sunat în urmă cu trei ore şi jumătate şi i-a spus că îi va oferi protecţie:

"Cu domnul Dan Mihalache am vorbit, cam acum trei ore şi jumătate. El mi-a spus că nu este in Londra, dar mâine dimineată să mă duc la Ambasada şi să iau legătura cu respectiva persoană. Mi-a spus că trebuie să îmi ofere protecţie şi încearcă să mă ajute".

Românul a spus că nu ştie ce înseamnă că i se va oferi protecţie de către Ambasada: "Nu ştiu nici eu, doamnă".

Spre final, Morariu a mai susţinut că după atentat, în urma gestului său, multe persoane îl salută pe stradă şi îl îmbrăţişează.

"Eu nu vreau să fiu vedetă internaţională. Pur si simplu foarte multe persoane mă salutau, ma îmbrăţişau. Am vrut să vorbesc pentru că este corect, nu am cerut bani nimănui, dar am vrut să mi se ofere siguranţa mea. Odata ce te-ai implicat într-o problemă de asta, îţi dai seama că teroriştii nu sunt singuri. În oraşul acesta nu ştii de unde vine pericolul", a încheiat acesta.

Florin Morariu a mai afirmat că cel mai frumos pentru el ar fi să aibă o casă la Iaşi, nu la Londra.