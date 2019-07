Fetele dispărute din Caracal: Filmul HORROR al odioaselor crime

Fetele disparute din Caracal

Fetele dispărute din Caracal. Realitatea TV vă prezintă filmul HORORR al crimelor cumplite de la Caracal. Ce s-a întâmplat de fapt?

Fetele dispărute din Caracal. Informatii socante legate de cazul fetelor disparute la Caracal! Ies la iveală detalii revoltatoare cu privire la interventia autoritatilor. Una dintre fete a reușit să sune la 112 în timp ce era in casa criminalului, ieri dimineață, la 11! Polițiștii au intervenit abia azi-dimineața la ora 6, adică după 19 ore! La fel ca in cazul avionului prabusit in Apuseni, STS nu a putut localiza apelul! Polițiștii acuză că au primit o rază mult prea mare de localizare și trei adrese greșite. În cele din urmă, anchetatorii au ajuns la casa suspectului pentru ca fata avea un telefon performant, pe care era activata localizarea prin GPS. N-au mai găsit-o însă în viață!

14 aprilie. Atunci a dipărut fără urmă Mihaela Luiza Melencu sau 'Lulu' aşa cum era cunoscută de prieteni şi familie. Fata de 19 ani a plecat de acasă, din comuna Dioşti, către Caracal, pentru a scoate bani de la bancomat. La întoarcere, Mihaela Luiza a luat o maşină la ocazie, iar de atunci nu a mai fost văzută.

Trei luni mai târziu, scenariul s-a repetat. Pe 24 iulie doi părinți îngrijorați anunțau autoritățile că le-a dispărut copilul. De data aceasta, o fată de 15 ani. Alexandra Măceşanu, la întoarcerea de la școală, s-a urcat într-o maşină la ocazie, iar atunci a fost ultima dată când a fost văzută. la o zi de la dispariție. Miercuri la ora 11 dimineața fata a reușit să sune la 112. STS susține că au existat 3 apeluri. Cu un simplu calcul matematic, operatorilor STS le-a luat cel puțin un minut să facă legătura cu poliția. Asta într-o situație în care orice secundă îi putea salva viața fetei.

Fetele dispărute din Caracal. Primul apel:

11:05:41: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliției

11:05.52: apelanta a deconectat apelul

11:06:55: dispecerul Poliției a preluat cazul de la operatorul 112, apelanta nemaifiind în convorbire;

Fetele dispărute din Caracal. Al doilea apel

ora 11:06:55: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliției

11:07:53: dispecerul Poliției a preluat apelul

Pe timpul discuției cu dispecerul de la Poliție, apelanta nu a reușit să furnizeze date privind adresa în care se află, dar a furnizat o adresă de pe o carte de vizită pe care o găsise în locația în care se afla. Apelanta a menționat că nu știe dacă adresa de pe cartea de vizită este cea în care se află la momentul apelului.

Fetele dispărute din Caracal. Al treilea apel

11:12:51: dispecerul Poliției a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta;

Ulterior, pentru a obține informații suplimentare referitor la locul în care se afla apelanta, operatorul 112 a încercat de nouă ori să reapeleze numărul de pe care s-a efectuat apelul, la toate aceste apeluri intrând mesageria vocală.

sursa: comunicat STS

Fetele dispărute din Caracal. Potrivit surselor din anchetă așa ar fi sunat apelul fetei.

,,Mă aflu într-o casă veche, aproape părăsită, iarbă în curte. Are doi câini lupi, e într-un service."

STS susține că nu serviciul lor identifică locul telefonului și nici celula operatorului de telefonie prin care se efectuează apelul. Polițiștii insă contrazic instituția și acuză că au primit adrese greșite.

Bâjbâielile nu lipsesc. Cele 19 ore diferență între apelul de ajutor al fetei și intervenția autorităților ridică mari semne de întrebare. Surse spun că polițiștii ar fi gășit locuința încă de la ora 4 dimineața. Și vecinii suspectau asta.

Polițiștii spun că au intervenit la 6, cu mandat de percheziție.

Suspectul de la Caracal ar fi RECUNOSCUT crimele abominabile, conform unor surse Realitatea TV. Este informaţia momentului. Astfel, criminalul de la Caracal, care a sechestrat mai multe fete, din câte se pare, ar fi recunoscut omorurile.

Oamenii legii l-au reţinut, vineri, pe principalul suspect în cazul fetelor dispărute la Caracal. Poliţiştii l-au ridicat pe cel care e bănuit că ar fi criminalul.

Citiţi şi:

Fetele dispărute din Caracal. Gheorghe Dincă este bărbatul din Caracal în locuinţa căruia anchetatorii au descoperit resturi de oase arse, cinci pungi cu carne, despre care se crede că sunt rămăşiţele Alexandrei Măceşanu. Presupusele victime ale bărbatului sunt Alexandra Măceşanu şi Mihaela Luiza Melencu, care au fost văzute ultima dată în timp ce erau luate la ocazie.

Bărbatul are 57 de ani.

Fata ucisă a sunat la poliţie la 11.00, dar poliţia a intervenit abia 19 ore mai târziu

Potrivit unor surse, fata de 15 ani ar fi sunat la 112 să ceară ajutor, ieri, la 11.00, dimineața. Doar că Serviciul de Telecomunicații Speciale ar fi trimis către polițiști trei adrese greșite, iar poliția a intervenit prea târziu, abia vineri dimineaţă, la ora 06.00, adică 19 ore mai târziu.

Conform unor surse, poliţiştii ar fi ajuns la ora 03.00 noaptea la poarta suspectului, dar au aşteptat 3 ore ca un judecător să le emită mandat de percheziţie.

Fetele dispărute din Caracal. "Bărbatul este acum audiat, la finalul audierilor vom reveni cu informaţii suplimentare. Bărbatul se află în custodia poliţiştilor", a spus Georgian Drăgan din cadrul Poliţiei Române. Acesta a confirmat, în direct, că poliţia a intervenit vineri dimineaţă, la ora 06.00.

În acest moment, omul e audiat de poliţiştii din Olt în cazul celor două fete dispărute la Caracal.

Ce au găsit anchetatorii la casa suspectului, în Galeria Foto. Sursa foto: imagini amator

Imaginile care au venit de la "Casa groazei" din Caracal sunt absolut şocante. La locuinţa suspectului au fost găsite rămăşiţe care par a fi umane, dar şi bijuterii care ar fi ale adolescentei dispărute în această săptămână, au precizat reprezentanţii Poliţiei Române.

Astfel, se crede că aceste rămăşiţe umane ar proveni de fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni dată dispărută în urmă cu o zi, dar şi de la o altă tânără, dispărută în aprilie. Poliţiştii şi procurorii din judeţul Olt anchetează dispariţia a două adolescente, care au plecat la date diferite către Caracal şi nu au mai revenit. Una dintre fete a dispărut din aprilie, iar cealaltă a fost dată dispărută joi.

Fetele dispărute din Caracal. Ministrul de Interne vrea un raport privind intervenția în cazul fetelor dispărute și ucise

Ministrul de Interne a comandat o anchetă în cazul crimelor de la Olt, după ce STS a comunicat trei locații greșite pentru apelul uneia din fetele ucise de un mecanic.

"Ancheta nu este finalizată, nu vreau să dau veridicte.Nu vreau să mă pronunț acum cu privire la felul în care a fost localizat apelul, dar trebuie verificări. Dacă au fost întârzieri, cine a greșit trebuie să plătească. Am cerut un rapotrt cât mai grabnic. Am cerut IGPR să rezolve cu celeritate și să comunice permanent cu presa cu privire la acest caz", a declarat Moga citat de Digi 24.

Fetele dispărute din Caracal. Anchetatorii au descoperit la casa criminalului bijuteriile unei fete și oase care ar fi fost arse cu acid sulfuric. De asemenea, au găsit mai multe pachete cu carne.

Fata lor, Mihaela Luiza Melencu, de 19 ani, a dispărut pe 14 aprilie, după ce a plecat să scoată bani de la bancomat. La întoarcere, fata a luat o maşină la ocazie, iar de atunci nu a mai fost văzută.

Fata de 15 ani care a sunat la 112, Alexandra Măceşanu, a fost văzută ultima dată miercuri dimineață. Era din comuna Dobrosloveni și voia să ajungă la Caracal pentru a se întâlni cu prietenul ei. Ar fi luat o mașină de ocazie în drum spre casă. Seara, familia a semnalat dispariția fetei pe Facebook. Însă abia joi dimineață au apelat poliția. Vecinii spun că fetele nu ar fi avut nicio șansă în fața bărbatului care avea o constitiție masivă.

Anchetatorii au găsit în curtea bărbatului oseminte și bijuterii. Potrivit unor surse, mama fetei dispărute în aprilie a recunoscut o parte din bijuterii.

Fetele dispărute din Caracal. UPDATE: Noi detalii din cazul fetelor dispărute din Caracal. Una dintre fete ar fi sunat ieri la 112. Fata a spus că este sechestrată. A intervenit STS și s-au făcut percheziții în mai multe case. Când au ajuns la casa mecanicului auto, au fost găsite mai multe rămășite ce par a fi umane. Se presupune că au fost tranșate și le-a fost dat foc. E posibil să fie mai mult de două cadavre.

Fetele dispărute din Caracal. Iată ce spune Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR, pentru o televiziune de știri:

- În data de 25, colegii mei din IPJ Olt au fost sesizați de părinții unei fete, în vârstă de 15 ani, că aceasta a dispărut în data de 24 de la domiciliu și n-a mai revenit, în zona municipiului Caracal.

- În cauză, au fost efectuate trei percheziții, în cadrul unui dosar întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, în mod ilegal.

- În această dimineață, în urma unei percheziții la locuința unui bărbat de 57 de ani, mecanicul auto, au fost identificate mai multe rămășițe ce par a avea origine umană. (...)

- La fața locului, se află un medic de la medicină legală.

- Rămășițele vor fi transportate la Serviciul de Medicină Legală, unde vor fi efectuate expertize pentru a se stabili dacă au sau nu origine umană.

- În cursul acestei zile, cei de la Medicină Legală vor da un rezultat.

- Bărbatul de 57 de ani e în custodia poliției și este audiat chiar în acest moment.

Întrebat dacă sunt mai multe cadavre, purtătorul de cuvânt al IGPR nu a dat un răspuns clar, vorbind despre posibile rămășite umane, analizate la Medicină Legală.

UPDATE. Cinci pungi de carne au fost găsite de anchetatori, vineri dimineaţa, în congelatorul bărbatului în vârstă de 65 din Caracal, taximetrist de ocazie. Totodată, în autoturismul acestuia a fost găsit un cercel, despre care se bănuieşte că ar fi al Alexandrei Măceşanu, tânăra dispărută miercuri.

Anchetatorii au mai găsit în locuinţa situată pe strada Craiovei din Caracal mai mulţi dinţi ce par a fi de om.

Potrivit unor surse, este vorba despre locuința unui bărbat în vârstă de 65 de ani, care practică taximetrie de ocazie, în Caracal.

Aceleași surse susțin că, într-adevăr, în gospodăria respectivă, într-un butoi, au fot găsite oseminte, care au fost ridicate de medicii legişti. Încă nu se ştie dacă este vorba despre resturi umane, o expertiză medico-legală urmând să stabilească acest lucru.

Fetele dispărute din Caracal. Vecinii spun că bărbatul de 65 de ani era foarte masiv, că era divorţat şi că avea o maşină cu care pleca dimineaţa şi venea seara.

„Conducerea Poliției Române a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, pentru a sprijini cercetările desfășurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal. Toate activitățile se desfășoară sub coordonarea unui procuror“, transmit poliţiştii.

Între timp, pe site-urile de socializare s-a viralizat o postare, iar cometatorii spun că mai multe fete arse ar fi fost găsite la locaţia respectivă

O tânără de 15 ani, din Dobrosloveni, a fost dată dispărută, miercuri dimineaţă, după ce a plecat de acasă, la Caracal, moment din care familia nu mai ştie nimic despre ea.

Mama fetei este cea care a anunţat dispariţia Alexandrei Măceşanu, elevă a Liceului „Mihai Viteazul” Caracal.

Fetele dispărute din Caracal. Într-o postare distribuită pe Facebook, familia fetei cere ajutorul celor care ar putea avea informaţii despre tânără.

Acţiunea este desfăşurată în cazul tinerei în vârstă de 15 ani, dispărută în cursul zilei de joi, scrie realitateadeolt.net

Între timp, pe site-urile de socializare s-a viralizat o postare, iar cometatorii spun că mai multe fete arse ar fi fost găsite la locaţia respectivă. Informaţia nu a fost confirmată, încă, până la ora trimiterii acestei ştiri.

Fetele dispărute din Caracal. Caz misterios

Fetele dispărute din Caracal. Două dispariţii trase la indigo provoacă mari semne de întrebare în Caracal. O adolescentă de 15 ani e de negăsit de mai bine de 24 de ore, după ce s-ar fi urcat într-o maşină la ocazie. În condiţii similare a dispărut şi o altă elevă, în urmă cu aproape patru luni, într-o localitate învecinată. Şi familiile, şi criminaliştii se tem că cele două au fost răpite.

Alexandra a fost văzută ultima dată miercuri seară, când urca într-o maşină, la ocazie, lângă Caracal, spun surse din poliţie. De acasă ar fi plecat, însă, încă de dimineaţă. De atunci, mama nu mai ştie nimic de ea.

Fetele dispărute din Caracal. Cazul misterios e tras la indigo cu dispariţia unei alte fete, dintr-o localitate vecină. Luiza Mihaela e de negăsit de aproape patru luni. Plecase de acasă pentru a scoate bani de la bancomat, din Caracal. Când s-a întors, a luat o maşină de ocazie şi a dispărut.