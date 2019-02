Ecaterina Andronescu, dezvăluire despre Adriana Săftoiu

Ecaterina Andronescu. Foto: Cristian Otopeanu

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a dezvăluit pentru realitatea.net că a sunat-o pe Adriana Săftoiu, după ce aceasta a anunțat că va cere audierea ei în Comisia pentru Drepturile Omului, dar Săftoiu nu i-a răspuns.

Ecaterina Andronescu este în centrul atenției, fiind reclamată la CNCD după ce a spus la Digi24: ”acum îi avem pe cei cu dificultăţi de învăţare, să îi numim aşa generic, împărţiţi în două categorii. Pe unii îi trimitem în şcolile speciale, iar alţii sunt în şcolile normale, integraţi în clasele normale. Acolo, din păcate, într-o foarte mică măsură reuşim să asigurăm profesori de sprijin pentru copiii integraţi în clasele normale şi atunci creăm dificultăţi la profesori. Şi mă gândeam dacă nu am putea să îi împărţim mai mulţi într-un loc şi să punem profesori de sprijin acolo. Adică aş vrea: ca şi lor, celor integraţi în şcolile de masă, să le putem asigura profesori de sprijin”.

De asemenea, după declarația controversată a ministrului Educației privind elevii cu cerințe educaționale speciale, deputata liberală Adriana Săftoiu a scris pe Facebook că va cere audirea Ecaterinei Andronescu în Comisia pentru Drepturile Omului.

Ecaterina Andronescu a reacționat pentru realitatea.net și a precizat că a sunat-o ieri pe Adriana Săftoiu ca să lămurească lucrurile, dar aceasta nu i-a răspuns.

"Sigur, sanctionati-ma si pe mine cand intru in derapaje, dar si pe cei care nu te lasa sa faci nimic. Cred ca si lor ar trebui sa li se arate cartonasul galben.

Deci, cand doamna Saftoiu, ca sa va dau un exemplu concret, iese si ataca, eu ce sa ii spun? Am sunat-o sa ii spun, doamna, dar nu am spus asa ceva. Am sunat-o ieri, va arat pe telefonul meu. Sa ii spun, doamna sunteti in eroare, nu am spus asa ceva.

Nu mi-a raspuns, bineinteles. Ce conteaza? Doar sa il umpli pe cel care incearca sa faca ceva de toate zoaiele pamantului?", a spus Ecaterina Andronescu pentru realitatea.net.

Ministrul Educației a continuat: "Va marturiesc, am sentimentul ingrozitor ca cel mai bine este sa nu faci nimic, ca atunci nu risti absolut nimic. Cum vrei sa faci ceva, ba distrugi profesorii de sport, ii dai afara, nici poveste de asa ceva. Dar trag aer in piept si zic "Scoala are nevoie sa facem lucruri importante pentru ea si trebuie sa le facem"".

Întrebată de realitatea.net dacă este de părere că a greșit acceptând funcția de ministru al Educației, Ecaterina Andronescu a replicat: "Nu, eu nu cred (ca a fost o greseala sa accepte functia de ministru). Eu cred ca cei care nu vor sa se intample nimic in invatamantul romanesc au o voce pe care si-o folosesc. Ma doare sufletul cand vad ca sunt lucruri care s-ar putea face in scoli si nu se fac. Asta a fost singura mea motivatie".

"Am suficienta experienta. Nu am stat cu mainile incrucisate, ca nu sunt acest gen. Nu imi place sa ma plang, nu imi place lucrul acesta, dar o sa spun ce cred si ce am spus, asa cum zilele acestea am incercat sa conving lumea ca nu am spus ceva. In loc sa imi consum energia cu ce trebuie sa fac, imi consum energia ca sa ce... Ca maine cineva poate sa inventeze altceva", a încheiat Ecaterina Andronescu mesajul transmis site-ului realitatea.net.