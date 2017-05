Doi alpinişti români, retraşi la limita supravieţuirii în Himalaya

Doi alpinişti români, Torok Zsolt şi Vlad Căpuşan, care sunt în Himalaya, s-au retras la limita supravieţuirii în tabăra de bază, după ce au trecut prin condiţii extreme, Vlad Căpuşan a fost purtat circa 10 metri de o avalanşă, "iar o eventuală continuare ar fi însemnat o capcană fatală".

Cei doi au precizat, însă, că se vor întoarce pe muntele Pumori pentru a-l urca, au anunţat în cursul zilei de miercuri prietenii care ţin legătura cu cei doi alpinişti, transmite Mediafax. Torok Zsolt şi Vlad Căpuşan, care anul trecut au realizat o premieră mondială şi două premiere naţionale în Himalaya, au plecat pe data de 18 mai în Himalaya, pentru a urca pe unul dintre cei mai complicaţi munţi, Pumori, înalt de 7.161m, aflat la circa opt km de Everest. Cei doi intenţionau să abordeze o linie noua, în premieră mondială.

"Final de expediţie PumoRi 7.160m pentru Zsolt Torok şi Vlad Căpuşan! Băieţii s-au întors cu bine în tabăra de bază, după o tentativă nereuşită a vârfului şi o retragere la limita supravieţuirii. Felicitări echipei pentru curaj şi tenacitate! Sunt sigur că au dat tot ce au avut mai bun, însă vremea oribilă nu le-a permis de data asta realizarea unui vis şi a premierei mondiale pe faţa sud-estică a lui PumoRi, "fiica Everestului", una dintre cele mai fascinante piramide din Himalaya!", a postat, miercuri, pe contul său de Facebook, un prieten care ţine legătura cu cei doi alpinişti români.

Tot acolo este anunţat şi un mesaj al lui Torok Zsolt şi Vlad Căpuşan, transmis prin intermediul unui alt prieten care ţine legătura cu ei.

"Au fost patru zile de luptă aspră şi continuă cu un munte care ne-a adus la limita supravieţuirii. Vânt, avalanşe, frig şi ninsoare, toate pentru obţinerea unui trofeu: faţa sudică a muntelui PumoRi. Ieri, când ar fi trebuit să încercăm vârful, am fost surprinşi de o furtună groaznică, care ne-a distrus încă de la prima oră bivuacul cu o avalanşă şi aproape ne-a îngropat cu totul: am rămas ancoraţi într-un singur friend. A început să ningă în rafale, cu vânt puternic şi cer negru. După o noapte nedormită am încercat să ieşim din perete pe creasta sudică, căutând un loc de bivuac mai sigur. Au urmat două lungimi tari, iar apoi înaintând în rampa de iesire la 6.800 metri, Vlad a fost luat de o avalanşă, oprindu-se după 10 metri în protectiile mobile (corzi). Am reuşit să regrupăm cu echipamentul rămas. Din priviri am evaluat situaţia, iar o eventuală continuare ar fi însemnat o capcană fatală. Eram deja epuizaţi. Cea mai grea decizie a fost şi cea mai înţeleaptă. Au urmat peste 900 metri de rapeluri într-un infern alb, dar suntem binecuvantaţi să fim în viaţă. Anul trecut am urcat împreuna pe trei varfuri dificile, dar abia cu această experienţă ne-am sudat ca şi echipa. Am dat tot ce-am putut, dar PumoRi ne-a respins de data aceasta. Însă ne vom intoarce, pentru că cei 7.160 metri nu se vor mai înăţta, dar noi vom creşte şi vom avea a doua şansă. Mulţumim celor de acasă care au crezut în noi! Zsolt şi Vlad", se arată în mesaj.