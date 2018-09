Cristian Mărculescu, şef DGPI: "Mesajele, puse la dispoziţia doamnei ministru de secretarul de stat"

Direcţia Generală de Protecţie Internă a venit cu un răspuns la solicitarea Realitatea TV, în scandalul ce o are în centru pe Gabi Firea, care a declarat că ministrul de Interne a venit pregătit în şedinţa CEx PSD cu hârtii care divulgau discuţii private pe WhatsApp, după ce în urmă cu un an a recunoscut că are discuţii, de pe aceeaşi aplicaţie, ale unui senator şi că sunt uşor de interceptat. De asemenea, şi STS-ul respinge orice implicare.