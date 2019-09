Dăncilă și-a depus candidatura la prezidențiale

Inflație de candidați pentru Cotroceni

Viorica Dăncilă a dat startul înscrierilor în cursa prezidențială. Dăncilă a ajuns la BEC la ora 12.00, iar la 17.00 va ajunge Paleologu. Vineri e rândul altor 2 candidați: Dan Barna și Klaus Iohannis.

Chiar înainte să plece într-o vizită de o săptămână în SUA, șefa PSD și-a depus oficial candidatura la Biroul Electoral Central. Momentul coincide cu adâncirea crizei politice după decizia CCR pe care Iohannis și premierul au interpretat-o în sensuri opuse.

La câteva ore după Dăncilă se va prezenta la BEC și candidatul PMP, Theodor Paleologu, așteptat să aducă listele de semnături la ora 17.00.

Cu o zi înainte au venit cu semnăturile la biroul electoral și preşedintele Dreptei Liberale, Viorel Cataramă, înscris și el în cursa pentru mandatul de președinte al României, la fel ca și Cătălin Ivan, fost europarlamentar PSD timp de două mandate și fondatorul Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională (ADN).

Prezidențiabilul UDMR Kelemen Hunor își va depune candidatura sâmbătă. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro România pentru Cotroceni, se va înscrie oficial în cursa pentru Cotroceni, sâmbătă.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale îşi pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile până duminică, 22 septembrie, ora 24:00. Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.

Dăncilă: "Nu am intrat în această bătălie ca să fac blat cu cineva"

Premierul Viorica Dăncilă a negat ferm, miercuri seară, speculaţiile potrivit cărora ar face un "blat" electoral la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie.

Dăncilă a afirmat într-o emisiune TV că este convinsă că are şanse de a-l învinge pe actualul preşedinte Klaus Iohannis în cursa pentru preşedinţia României. Ea şi-a manifestat încrederea în capacitatea PSD de a se mobiliza la scrutinul prezidenţial.

"Nu am intrat în această bătălie ca să fac blat cu cineva sau să intru în primul tur şi pe urmă să existe o înţelegere. Am intrat în această bătălie ca să câştigăm alegerile prezidenţiale şi cred că avem această şansă. Cred că PSD este mobilizat, este foarte bine organizat şi cred foarte mult, poate o să vă mire, cred foarte mult în susţinerea femeilor din România. Este pentru prima dată când avem un candidat femeie care are şansa să devină preşedintele României. Cred foarte mult în susţinerea seniorilor, pentru că întotdeauna i-am susţinut", a declarat liderul PSD.