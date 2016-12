Ce se întâmplă dacă președintele Iohannis refuză propunerea de premier a PSD

România poate intra în criză politică dacă președintele respinge propunerea de premier făcută de Partidul Social Democrat. Liviu Dragnea nu renunță la Sevil Shhaideh, iar orice nume venit de la şeful statului are toate șansele să pice în Parlament, unde PSD are majoritatea absolută. În plus, partidul de la putere are de partea lui şi o decizie a Curţii Constituţionale care spune că preşedintele nu poate ignora propunerea susținută de alianța cu cele mai multe mandate în Legislativ.