Avertismentul seismologilor: "2018 va fi anul unor cutremure majore"

Cutremure in 2018?

Oamenii de știință se așteaptă ca numărul seismelor puternice să crească pe parcursul anului 2018 din cauza încetinirii mișcării de rotație a Pământului.

Seismologii avertizează că am putea asista la o creștere semnificativă a numărului de cutremure devastatoare în 2018. Explicația ține de încetinirea periodică a mișcării de rotație a Pământului fenomen care este asociat cu o activitate seismică intensă, mai ales în regiunile tropicale extrem de populate.

Deși fluctuațiile în viteza de rotație sunt mici – schimbând lungimea unei zile cu doar o milisecundă –, acestea ar putea fi responsabile pentru declanșarea unor cantități uriașe de energie tectonică, cred unii dintre specialiștii în seismologie.

Legătura dintre mișcarea de rotație a Pământului și activitatea seismică a fost subliniată luna trecută de profesorul Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, în cadrul unei prezentări de la Geological Society of America, scrie The Guardian.

"Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor", a precizat Roger Bilham. Cei doi seismologi au analizat toate seismele mai mari de 7 grade pe Richter care s-au înregistrat începând cu anul 1900 și au găsit cinci perioade în care a existat o activitate seismică mult mai intensă decât în restul timpului.

"În aceste perioade, au existat între 25 și 30 de cutremure puternice într-un singur an", spune Bilham. "În restul anilor, nu s-a depășit numărul de 15 seisme pe an de magnitudine mare".

Seismologii au descoperit cu surprindere că toate cele cinci perioade cu activitate seismică intensă au avut loc la momentul de apogeu al reducerii vitezei de rotație a Pământului -, mai precis la 5 ani după momentul în care această încetinire începe.

"În urmă cu patru ani, mișcarea de rotație a Pământului a intrat într-o nouă încetinire periodică. Ne așteptăm să vedem minim 20 de seisme puternice în 2018, după ce anul acesta am înregistrat doar 6 până în acest moment", a mai spus profesorul de la University of Colorado.