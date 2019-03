Aurelian Bădulescu: Sunt singurul care ştie cum s-au organizat Dragnea şi Carmen Dan pe 10 August

Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a fost exclus din PSD vineri. Bădulescu a spus că rămâne viceprimar şi că va merge în instanţă.

Acesta a intervenit prin telefon în emisiunea "Romania 2019", prezentată de Cozmin Guşă. Bădulescu a vorbit despre excluderea din PSD.

"Este disperarea acestui faraon, care conduce PSD, împreună cu câţiva slugoi, de teapa lui Artene, Zetea de la Maramureş. Organizaţia Maramureş a înţeles să-şi dea demisia, raportat la modul cum domnul Zetea înţelege să ducă chestiunile din interiorul organizaţiei către centru. Această luptă între mine şi Dragnea mă macină, eu n-am instrumentele dumnealui, n-am acea gardă pretoriană care funcţionează şi a îmbâcsit instituţiile statului. Din această luptă eu voi pierde. Lumea trebuie să înţelegea că dacă nu se discută cu cărţile pe faţă vom ajunge într-o dictatură. Ce trăim astăzi este mult mai grav. Lucrurile vor degenera în ceea ce mă priveşte pe mine", a spus Bădulescu.

Viceprimarul Capitalei a anunţat că, în zilele următoare, va pune la dispoziţia presei documente care vor demonstra "implicarea şi modul în care binomul Liviu Dragnea - Carmen Dan a reuşit să manipuleze structurile" pe data de 10 august 2018.

"Vreau să vă spun că ceea ce priveşte Justiţia a reuşit să isterizeze doar după propria nevoie de a-şi rezolva problemele personale şi pe cele ale lui Vâlcov. Cu ce a venit în plus pe legile Justiţiei? Cu nimic. Suntem de acord că ceea ce se întâmplă acum e că "le dă calde" colegilor de partid. Le spune colegilor că trebuie să-l susţină. El inventează un duşman, starea de normalitate.

Am mai spus-o, interesant e că de când am căzut în dizgraţie, am fost pus în troaca turnătorilor. Parchetul ar trebui să ceară acele întregistrări, vă spun în premieră. În acel mixaj sunt discuţii pe care le-am avut inclusiv cu Liviu Dragnea, discuţii preluate în centrul de comandă. Am fost întrebat dacă în acea zi am avut discuţii cu Dragnea. Da, am avut discuţii cu Dragnea. De aceea păţesc ce păţesc, pentru că sunt singurul care ştiu cum pe 10 August s-au organizat Dragnea, Carmen Dan.

10 August era inevitabil. Cel mai important şi n-am să uit e modul în care presa prezenta atât de light nişte situaţii şi alte posturi TV care tratează cu indiferenţă derapajele de la AEP", a dezvăluit Bădulescu la Realitatea TV.