Adevărul despre cea mai tânără actriță din "Dragoste Infinită". E un adevărat FENOMEN în Turcia

DRAGOSTE INFINITĂ. Cea mai tanara actrita din serialul "Dragoste infinita" este nimeni alta decat bebelusa care interpreteaza rolul lui Deniz Soydere, scrie kanald.ro.

DRAGOSTE INFINITĂ. Micuta in varsta de cateva luni a fost selectata printr-un casting de la o agentie de modele dinc are face parte. Parintii micutei au inscris-o vazand inca din primele zile de cand s-a nascut ca este extrem de sociabila. Pe numele ei adevarat, Arven Beren Kusatman, micuta a reusit sa topeasca inimile intregii echipe de filmare, de la regizori, producatori si pana la actori.

Familiarizata cu setting-ul, Arven cocheteaza cu camera de fimat, ba chiar o ia si in brate in joaca ei. Toti actorii nu se pot dezlipi de ea, dandu-i de fiecare data cateun pupic sau luand-o in brate. Parintii lui Arven au hotarat ca est emomentuls a ii faca si un cont de socializare unde sa ii publice toate fotografiile de pe platourile de filmare. Micuta este absolut adorabila!

O postare distribuită de ARVEN BEREN KUŞATMAN⭐️ (@arvenberen) pe10 Mai 2017 la 05:44 PDT