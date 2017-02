Ziua educatoare, noaptea actriţă în filme pentru adulţi. Imaginile i-au şocat pe părinţi

O educatoarea din Belgrad a stârnit o adevărată revoltă în rândul părinţilor, după ce s-a dovedit că, în afară de activitatea pe care o desfăşura la grădiniţă, aceasta mai avea un "serviciu". Mai exact, tânăra era şi actriţă în filme pentru adulţi.

Descoperirea a fost făcut întâmplător, de mama unui copil care mergea la respectiva grădiniţă. Femeia a anunţat imediat conducerea instituţiei de învăţământ, însă directorul s-a arătat extrem de surprins.

"Educatoarea lucrează la noi de trei ani şi nu am avut niciun fel de plângere pe numele ei, până cum", a explicat el.

"Când am primit scrisorile acestea de la părinţi, am luat imediat legătura cu inspectorii şi cu poliţiştii, dar ne-au spus că au nevoie de declaraţii din partea părinţilor, dar şi de numele administratorului respectivului site pornografic. Dar ei nu vor să fie implicaţi în asta. În weekend am analizat câteva imagini, dar nu pot sancţiona pe cineva fără să am nişte dovezi concrete", a mai spus directorul.

Potrivit Daily Star, pe respectivul site, tânăra era cunoscută sub numele Vesna şi se descria drept o fată "mereu gata de acţiune".

Cu toate acestea, educatoarea neagă totul: "Am fost chemată în audienţă de directorul grădiniţă şi voi merge. Voi aduce şi câteva acte care dovedesc că lucrez şi în telemarketing, şi nu ca model erotic", a explicat ea.

O anchetă a fost demarată, urmând ca o eventuală sancţionare a tinerei să aibă loc la final, dacă este cazul.