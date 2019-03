DIGI RCS-RDS. Abonaţii se vor bucura. Au lansat funcţia care le uşurează viaţa

DIGI RCS-RDS, mai exact divizia Digi Mobil a companiei, vine cu o noutate pentru abonaţi.

DIGI a lansat pentru clientii din intreaga tara functia pe care toata lumea o astepta de ceva vreme. Mai exact, functia Voice HD a fost lansata astazi de catre cei de la Digi Mobil pentru clienti, ea aducand posibilitatea de a face apeluri telefonice care au o claritate mult mai mare decat pana in prezent, dar nu vorbim despre o premiera, conform idevice.ro.

Digi Mobil anunţă că aceasta functie este activata in mod automat in momentul in care telefoanele intra in zona de acoperire 3G, dar numai daca sunt compatibile si au un soft care sa faca automat asta. Daca nu aveti un telefon care sa aiba functia Voice HD integrata in software, fie el iOS, sau Android, atunci aceasta nu va fi activata in mod automat in reteaua Digi Mobil, si nu veti putea sa va bucurati de ea, din pacate.

