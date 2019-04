Viorica Dăncilă, făcută praf: "Tută absolută"

Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte PNL, a spus la mitingul liberalilor de la Braşov că România a ajuns subiect de bancuri în cancelariile internaţionale din cauza PSD, apoi s-a referit la prim ministrul Viorica Dăncilă, despre care a spus că l-a înlocuit pe Bulă.

"Economia e pusă pe butuci, educaţia e pusă pe butuci, educaţia e praf, în sănătate mor cu zile, în cancelariile internaţionale am ajuns subiect de bancuri. L-au omorât până şi pe Bulă şi l-au înlocuit cu Viorica Dăncilă”, a spus Turcan, conform news.ro.

În schimb, deputatul PNL Florin Roman fost mult mai dur, el afirmând, potrivit news.ro, că "Nu suntem hoţi, nu suntem analfabeţi, nu suntem semidocţi ca şi tuta de Dăncilă”.

Contactat de realitatea.net, Florin Roman a detaliat: "Am spus, in contextul in care discutam despre faptul ca pe 26 mai va trebui sa scapam si de un guvern condus de o analfabeta functionala, am numit-o eu, si am spus ca este o tuta absoluta".

"Pentru cei care nu stiu ce este tuta, este o maladie care afecteaza in special culturile si le termina foarte, foarte rapid. Din punctul meu de vedere, asta este si Dancila pentru Romania. O chestiune toxica, care distruge tot ce atinge in jurul ei", a adăugat liberalul, pentru site-ul Realitatea.

Aceste declarații vin după ce și fostul președinte Traian Băsescu a spus despre Viorica Dăncilă, recent, că "este proastă". CITEȘTE AICI DETALII!