Un bărbat din Alba Iulia, bătut în toaleta unui local: "Nu a spus nimic, doar mă lovea". Ce a urmat

Fără nicio explicație sau motiv, un bărbat din Alba Iulia a fost bătut până a rămas într-o baltă de sânge. Incidentul s-a petrecut duminică seara în jurul orei 21.30. Victima povestește că a intrat în toaleta unui local de pe Bulevardul Transilvaniei, moment în care cineva a început să-l lovească. Acesta spune că agresorul avea în mână o bucată de fier și l-a lovit până a căzut din picioare. În aceste momente, poliția efectuează cercetări pentru găsirea făptașului.

"Am fost până la Obelisc și înapoi, am intrat în local la toaletă, cu gândul să rămân, pentru a doua oară în aceeași zi, la un suc. După câteva secunde de la intrarea în toaletă, a intrat un individ tuns chel, în jur de. 1.80 m, și a început sa îmi aplice lovitură după lovitură în cap. Avea la mână ceva din fier. Nu a spus nimic, doar mă lovea. Am strigat după ajutor, ulterior a venit barmanul și a încercat să deschidă ușa, dar nu a reușit. Eram cu un amic, cred că ne urmărea deoarece era cu bicicleta și a lăsat bicicleta în fața localului și a intrat după mine în baie și m-a lovit din spate, fără să apuc să ripostez", spune Nicodim Balosim, conform alba24.ro.

Victima spune că îl cunoaște pe agresor din vedere.

"Îl cunosc din vedere, pentru că se plimba cu un amic de-al meu cu bicicleta zilele trecute. L-am întrebat și urmează să îl întrebe cei de la poliție pe amicul meu cine e, deoarece eu l-am întrebat pe Facebook și refuză să îmi spună", mai precizează victima.