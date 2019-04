Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, pus sub acuzare de DNA

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, a fost pus sub acuzare de DNA, marţi, în dosarul în care procurorii anticorupție investighează modul în care PSD a folosit subvențiile de la buget acordate prin Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit Realitatea TV.

Mircea Drăghici este acuzat că și-a însușit 380.000 de euro din subvențiile PSD, pe care i-ar fi folosit pentru închirierea unui imobil.

"Am fost pus sub acuzare. Să fii pus sub acuzare că nu au respectat o lege pe care tu ai făcută-o și știi spiritul și litera ei mi se pare exagerat. Are legătură cu campania și coordonarea ei, de fiecare dată când a început campania am fost chemat la DNA", a declarat Drăghici la ieșirea de la DNA, potrivit Realitatea TV.

În noiembrie 2018, procurorii au informau că Mircea Drăghici este vizat în două dosare, iar în ianuarie anul acesta propunerea sa ca ministru al Transporturilor a fost respinsă de către preşedintele Klaus Iohannis tocmai din acest motiv.

Într-una dinintre cauze, procurorii s-ar fi autosesizat după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Drăghici ar fi folosit în scop personal banii PSD, pentru a cumpăra bolizi de lux pe care îi folosește în scop personal, dar se vorbește și despre o sumă de aproape două milioane de lei.