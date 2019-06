Tăriceanu, gafă uriașă: "Nu am făcut niciodată vreo faptă LEGALĂ"

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a comis o gafă la discursul rostit în Parlament, astăzi, când Senatul a dezbătut raportul Comisiei juridice care recomanda avizarea începerii urmăririi penale pentru el.

Călin Popescu Tăriceanu a fost acuzat că a primit foloase materiale de aproape 800.000 de dolari, iar Senatul urma să decidă cu privire la ridicarea imunității sale, în scopul începerii urmăririi penale.

Al doilea om în stat a comis o gafă la discursul rostit în Parlament, afirmând că "nu am făcut niciodată vreo faptă legală". Tăriceanu și-a continuat discursul, părând că nu a sesizat eroarea.

"Dragi colegi, o temă frecventă, care ne este servită de mașina de zgomote a statului paralel, este că noi, dumneavoastră, nu avem calitatea să ne pronunțăm cu privire la seriozitatea unui dosar în care se solicită urmărirea penală a vreunui membru al Parlamentului. Adică suntem un fel de mașină de avizat documente trimise de DNA, un fel de gară în care nu oprește niciun tren!

Dar aceiași ipocriți ne spun că Președintele are voie sa refuze bugetul și să-l trimită la reexaminare, are voie să nu numească membri ai cabinetului, are voie să facă cam ce vrea fără să răspundă pentru nimic. Când le convine, văd că nu-i o problemă să găsească justificări.

În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică, am fost, pe rând, deputat, ministru, prim-ministru, președinte al Senatului și nu am făcut niciodată vreo faptă legală. Ceea ce DNA-ul vrea să facă astăzi nu este să mă trimită în fața unei instanțe, pentru că ei știu că nu au dovezi în acest sens, ci să pună o pată pe întreaga mea carieră politică!", a spus Tăriceanu.

