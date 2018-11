"Sunt revoltată". Dăncilă acuză Comisia Europeană de "intervenţie brutală" în chestiuni interne

Atac fără precedent din partea șefei Executivului de la București la cea mai importantă instituție a Uniunii Europene. Viorica Dăncilă și-a însușit "punctajul" intern al PSD pe tematica MCV, dar a uitat că este prim-ministrul unui stat UE.

Viorica Dăncilă a declarat că este dezamăgită şi revoltată de raportul MCV, întrebându-se care e rostul celor 18 întrebări pe care i le-a pus Frans Timmermans. Premierul spune că e inadmisibilă recomandare CE de a suspenda procedurile în numirea şi revocarea procurorilor de rang înalt.

"Trebuie să spun că sunt dezamăgită şi revoltată. Dezamăgită pentru că nu e corect atâta timp cât argumentele României nu sunt luate în considerare. Am mers în PE, am vorbit cu dl Timmermas şi am spus lucruri pe care nu poate spune că nu le ştie, şi mă refer la protocoale. Eu nu pot accept sub nicio formă acea recomandare în care CE impune să suspendăm procedura de numire. O astfel de solicitare ar fi o încălcare a tratatului european. E inadmisbil ca procedurile de revocare sau numire să fie (...) e o intervenţie brutală în chestiunile care ţin exclusiv de România. De asemenea, nu e corect să ni se spună să reluăm proceduri de revocare, când procurorul din Germania a fost demis într-o singură zi. Ne întrebăm de ce asemenea interferenţă?", a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la un post TV.

Prim-ministrul s-a întrebat care a fost rostul întrebărilor transmise Guvernului de către prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, dacă nu a ţinut cont de răspunsurile oferite.

"I-am oferit argumente juridice (prim-vicepreşedintelui CE, Frans Timmermans - n.r.). Nu am văzut nici măcar unul dintre aceste argumente să fie reflectate în MCV şi îmi pun întrebarea care e rostul acestor 18 întrebări de la dl Timmermans? De ce pui aceste întrebări cuiva dacă nu te interesează ce răspunde? Cred că nu mai putem accepta ca românii să fie certaţi sau să li se ceară lucruri care nu se cer altora în Europa. Sunt proeuropeană, am fost europarlamentar 9 ani, nimeni nu mă poate bănui că nu vreau ca România să meargă pe calea europeană. Dar în acelaşi timp trebuie să avem tăria şi demnitatea să ne apărăm ţara", a completat Dăncilă, potrivit Mediafax.