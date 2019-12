Vremea anormal de caldă vine la pachet cu o poluare excesivă

Astfel de fenomene au fost remarcate în ultimele zile în orașe precum Brașov, Iași și București. Unul dintre cei care a tras semanle de alarmă este conf. dr. Silviu Gurlui, de la Facultatea de Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza“.

Iată ce a postat acesta, joi seară, pe pagina personală de Facebook:

,,La aceasta ora, in Nicolina concentratia particulelor PM2.5 ... de peste 4 ori peste limita maxima admisibila. In multe zone depasirea este de doua ori. Inclusiv in Copou!!! La fel in Tatarasi. E tirziu. Si totusi daca nu trebuie musai, nu zaboviti prea mult pe strazi'', a scris Silviu Gurlui.