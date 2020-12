Vremea intra din nou intr-un proces de incalzire. Temperaturile vor atinge chiar si 15 grade.

"Prognoza pe luna ianuarie arata temperaturi in continuare mai mari fata de normal, mai ales in prima jumatate, apoi se va reveni la normal. Speram noi sa avem parte si de mai multa zapada. Deocamdata, vestile nu sunt bune. Ploile continua, iar atrstul de zapada se va topi", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Mihai Hustiu.