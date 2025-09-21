Luni și marți, vreme de vară târzie

Vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70...80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55...65 km/h cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre 1 grad, dar și mai ridicate, până la 18 grade, în Dealurile de Vest.

Dimineața și noaptea, se va semnala ceață, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni și izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

Și în București, Vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru miercuri și joi, în țară

Valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă în vestul, nordul și nord-estul țării, iar în rest, acestea se vor menține mai ridicate decât cele normale pentru ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil în sudul teritoriului, iar în rest, va avea înnorări temporare. Va ploua, în general slab cantitativ, pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte. Ploile vor fi și sub formă de aversă, iar izolat vor fi posibile descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în regiunile estice, iar noaptea în cele sud-estice, sudice și de sud-vest și pe suprafețe mici în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Banatului și vestul Olteniei, iar cele minime între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în sudul Banatului. Dimineața, pe arii restrânse va fi ceață.

Prognoza meteo pentru miercuri și joi, în București

Vremea se va menține frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 12...13 grade.

Prognoza meteo pentru joi și vineri, în țară

Vremea se va răci în majoritatea regiunilor, exceptând cele vestice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în estul țării și temporar noros în restul teritoriului. Va ploua, pe arii restrânse în regiunile vestice, sud-vestice și centrale și cu totul izolat în rest. Ploile vor fi și sub formă de aversă și sunt posibile descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în sud-estul, sudul și sud-vestul țării și local în vest, nord-vest și centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade, cu cele mai ridicate în Banat și sudul Crișanei, iar cele minime între -1...0 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă și 15 grade pe litoral.

Prognoza meteo pentru joi și vineri, în București

Vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi temporar noros. Vântul va avea intensificări în cursul zilei, iar noaptea va slăbi în intensitate. Temperatura maximă va fi de 20...22 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade.