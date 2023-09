Bilantul deceselor exploziei de la Crevedia este in crestere. Marti dimineata a fost anuntat decesul unui al pacient internat intr-una dintre unitatile medicale din Capitala. Vorbim despre un cetatean nepalez, angajat al statie GPL care functiona ilegal in Crevedia. Barbatul avea arsuri pe cea mai mare parte a corpului, pronosticul medicilor in cazul sau fiind inca de la inceput rezervat.