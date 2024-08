Rudele pacienților care au murit în cadrul spitalului Sfântul Pantelimon din București rup tăcerea. Oamenii sunt devastați și cer să se facă dreptate.

Dezvăluirile care cutremură România

„Când am venit la spital, la ora 4, l-am găsit în pat, murdar, făcuse pe el, îi pusese o ploscă și era murdar și nu am putut să fac nimic. Am fost aici la farmacie, i-am cumpărat pampers, m-am dus sus l-am spălat. În afară de faptul că l-am găsit murdar, nu l-am găsit conectat la o perfuzie, nu l-am găsit conectat la o sursa de oxigen. La ora 21.47, m-a sunat cineva, a spus ca e medicul și mi-a anunțat decesul.”, a spus una dintre rudele îndoliate.

Reporter: „Și v-a spus care este cauza?”

Rudă: „Stop cardio, anemie severă. Aceste diagnostice le-a mai avut și altă dată și n-a murit.”