Paisprezece echipaje de pompieri au intervenit, joi, după ce în zeci de blocuri din Mioveni s-a semnalat miros de gaz. După ce au fost verificate 33 de spaţii, în 26 s-a sistat alimentarea cu gaz, iar aproximativ 275 de locatari au fost evacuați.

Preventiv, au fost evacuaţi și aproximativ 600 de elevi şi personalul unui liceu.

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au explicat că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat la Mioveni, adică o depăşire a concentraţiei normale de mercaptan, substanţă care dă un miros neplăcut gazului metan, altfel inodor, tocmai pentru a-i fi depistată prezența. Așa se face că în mai mult de 50 de blocuri s-a simțit un miros insuportabil de gaz.

Echipele companiei de distribuție au precizat că ”au fost situații în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării”.

”Mirosul puternic de etilmercaptan a creat panică în Mioveni. Reprezentanţii Transgaz au pus în funcţiune o nouă staţie de reglare-măsurare, iar în urma acestei operaţiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar şi a celor mai mici scăpări din conducte”, a arătat prefectura, potrivit news.ro.