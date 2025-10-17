Zeci de oameni au rămas fără locuință, iar mai multe familii și copii se confruntă acum cu lipsa celor mai elementare lucruri. Pentru a le oferi ajutorul necesar, DGASMB a deschis în acest weekend mai multe centre de donații unde bucureștenii pot aduce alimente, haine, produse de igienă și alte bunuri esențiale.

Potrivit anunțului oficial, sâmbătă și duminică, între orele 08.00 și 20.00, pot fi făcute donații la următoarele puncte de colectare:

- Centrul Bebe de București ( Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5)

- Depozitul de Economie Circulară Socială Romexpo ( pavilion G7, situat pe o a doua alee la dreapta după stația de pompieri din Bd. Expoziției nr. 2, sector 1)

- Sediul DGASMB ( NON STOP) - str. Constantin Mille, nr 10, sector 1.

DGASMB face apel la solidaritate și îi îndeamnă pe toți cei care pot să contribuie cu haine de sezon pentru adulți și copii, inclusiv pulovere, jachete, pantaloni, haine de interior și încălțăminte. Se primesc, de asemenea, lenjerii, pături, prosoape, produse de igienă, dar și mâncare neperisabilă – conserve, paste, orez, biscuiți, lapte praf și produse pentru copii. Cei care vor să ofere un zâmbet celor mici pot dona și jucării sau materiale educative, menite să aducă un strop de normalitate în viața copiilor afectați de tragedie.

„Facem apel către toți cei care pot contribui. Fiecare gest contează enorm și poate ajuta victimele să treacă mai ușor peste aceste momente extrem de dificile”, transmite Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Reprezentanții instituției subliniază că orice contribuție, oricât de mică, poate face o diferență uriașă pentru familiile care au pierdut totul în explozia din Rahova.

Distrigaz confirmă: sigiliul a fost rupt înainte de explozia devastatoare din Rahova