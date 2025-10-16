Automarfarul a fost selectat pentru control, în apropierea stației de taxare Calafat-Vidin, de către polițiștii de frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu polițiștii de frontieră bulgari. TIR-ul era condus de un un cetățean bulgar, transporta plăci din PAL și circula pe ruta Bulgaria - Polonia.

"La controlul amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, în interiorul semiremorcii au fost descoperite mai multe persoane de origine afro-asiatică. În urma cercetărilor a rezultat faptul că grupul de persoane care a încercat să intre ilegal în România era format din 29 de cetățeni Irak, 5 Iran, 2 din Siria, unul din Turcia și unul din Sudan", a precizat sursa citată.

În contextul numărului mare de persoane descoperite în compartimentul de marfă al TIR-ului, au fost mobilizate forțe suplimentare suplimentare de la STPF Dolj, Poliția Municipiului Calafat și din cadrul sectorului poliției de frontieră din Bulgaria.

Atât cei 38 de migranți cât și cei doi șoferi și TIR-ului și autovehiculul au fost predați autorităților din Bulgaria.

"La scurt timp, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră cu ocazia căreia au fost predați autorităților competente din Bulgaria cei doi șoferi bulgari, grupul de 38 persoane și mijlocul de transport în care aceștia au fost ascunși, pentru continuarea cercetărilor", a precizat sursa citată.