Aproximativ trei sferturi dintre bărbații din România (76%), Polonia (76%), Croația și Slovacia (74%) sunt supraponderali sau obezi, arată un raport al Consiliului European pentru Informații Alimentare, citat de Euronews Italia.

Cea mai mică prevalență a fost constatată în Franța (41%), Olanda (54%) și Danemarca (56%).

În rândul femeilor, cele mai mari rate de obezitate au fost înregistrate în Irlanda (62%), România (58%) și Croația (58%).

Din nou, Franța a avut cea mai mică prevalență, de 30%, înaintea Austriei (34%) și Danemarcei (36%).

Studiul subliniază faptul că este „dificil” să se compare datele, deoarece țările utilizează deseori metodologii de evaluare diferite, dar chiar și așa este evident că nivelurile de supraponderalitate și obezitate continuă să crească vertiginos în Europa, .

Obezitatea: Un fenomen din ce în ce mai răspândit

Experții au avertizat că niciun stat membru al UE nu va atinge obiectivul de a opri creșterea obezității până la sfârșitul anului. Dimpotrivă, dacă tendințele nu sunt oprite sau inversate în curând, este de așteptat ca până în 2030, mai mult de jumătate din populația Europei să fie obeză, iar unele ţări proporția să ajungă spre 90%.