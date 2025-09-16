Bărbații români, pe primul loc în Europa la obezitate; femeile, pe locul doi. Previziune alarmantă pentru viitorul deceniu

Autoritătile europene trebuie să ia măsuri de urgentă pentru stoparea fenomenului
Semnal de alarmă privind starea generală de sănătate a românilor. Un recent studiu la nivel european arată că bărbații români ocupă primul loc într-un clasament al obezității, iar femeile se află pe locul al doilea. În general, se observă o prevalență crescută a obezității în fostele state comuniste din Europa Centrală și de Est.

Aproximativ trei sferturi dintre bărbații din România (76%), Polonia (76%), Croația și Slovacia (74%) sunt supraponderali sau obezi, arată un raport al Consiliului European pentru Informații Alimentare, citat de Euronews Italia.

Cea mai mică prevalență a fost constatată în Franța (41%), Olanda (54%) și Danemarca (56%).

În rândul femeilor, cele mai mari rate de obezitate au fost înregistrate în Irlanda (62%), România (58%) și Croația (58%).

Din nou, Franța a avut cea mai mică prevalență, de 30%, înaintea Austriei (34%) și Danemarcei (36%).

 

Studiul subliniază faptul că este „dificil” să se compare datele, deoarece țările utilizează deseori metodologii de evaluare diferite, dar chiar și așa este evident că nivelurile de supraponderalitate și obezitate continuă să crească vertiginos în Europa, .

Obezitatea: Un fenomen din ce în ce mai răspândit

Experții au avertizat că niciun stat membru al UE nu va atinge obiectivul de a opri creșterea obezității până la sfârșitul anului. Dimpotrivă, dacă tendințele nu sunt oprite sau inversate în curând, este de așteptat ca până în 2030, mai mult de jumătate din populația Europei să fie obeză, iar unele ţări proporția să ajungă spre 90%.

 