Atac la Kabul. Peste 20 de morți

"Până acum 18 persoane au fost rănite şi transportate de poliţie la spitale", a declarat Nasrat Rahimi, purtătorul de cuvânt al ministerului, pe un grup pe WhatsApp. "Însă acesta nu este bilanţul final", a adăugat el. Fotografii pe reţele sociale păreau să arate cel puţin două cadavre, mai spune Agerpres.

Talibanii au negat orice implicare în acest atac comis împotriva unei ceremonii de comemorare a lui Abdul Ali Mazari, politician din minoritatea hazara, ai cărei membri sunt majoritatea şiiţi, într-un Afganistan preponderent sunit.

Update :

23 dead and 30 wounded brought to Jinnah Hospital in #Kabul. Hospital staff confirmed death of 23 in the attack so far, fear rise in death toll. https://t.co/mFxbO7hCeS