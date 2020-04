Zlatinski, dezamăgit că a fost forțat să plece de la Craiova! “De la antrenorul Mangia a plecat totul”

Ajuns la 35 de ani, Hristo Zlatinski a jucat pentru Universitatea Craiova între 2015 și 2018. A câștigat Cupa României în 2018.

În toamna anului 2018, bulgarul a ajuns la FCSB, dar a jucat doar 5 meciuri pentru ‘roș-albaștri’ și și-a reziliat contractul în februarie 2019.

“Nu a fost decizia mea să plec de la Craiova, am iubit foarte mult echipa, am fost forţat să plec. De la antrenorul Mangia a plecat totul, m-a trimis la echipa a doua. E greu pentru un fost căpitan să treacă la echipa a doua, după ce luasem un trofeu. Visul meu a fost să-mi închei cariera la Craiova, chiar mi-aş dori să revin acolo, Doamne, ajută!

Am avut oferte de la Iaşi, Dinamo, Voluntari şi FCSB atunci şi am ales cea mai bună soluţie să plec la FCSB. Mi-a părut rău apoi, mai ales că nu mi-am dorit niciodată să plec la o altă echipă din România. Nici măcar nu mi-am luat la revedere de la colegi, mi-a fost foarte greu, nu am meritat asta, la ce am trăit în cei trei ani acolo.

Ştiu că nu sunt pentru Craiova ce au fost Balaci, Cârţu, Craioveanu sau Săndoi, dar m-am ataşat de echipă şi mi-a fost foarte greu să plec. Repet, eu nu mă simt oltean, eu chiar sunt oltean! M-am simţit foarte iubit, foarte respectat şi eu am dat totul pentru Craiova“, a spus Hristo Zlatinski pentru Oltenia TV.

