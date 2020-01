VIDEO | Halep, cu ochii pe Australian Open: „Ar fi ceva deosebit!”

Halep va debuta la primul turneu de grand slam al anului în faţa unei jucătoare din Statele Unite, Jennifer Brady (numărul 49 WTA).

”Mi-ar plăcea să câștig Australian Open! În primul rând, mi-ar plăcea să-l câștig pentru că Darren Cahill e australian. Cred că ar fi ceva deosebit. E și familia lui acolo. Apoi, eu m-am antrenat în Australia acum doi ani. Am petrecut Crăciunul acolo, adică am o oarecare afinitate cu australieni, pentru că sunt oameni relaxați și m-au primit cu căldură mereu, de câte ori am jucat acolo”, a spus Halep.

