Vâtcă a vorbit despre interesul FCSB! “Am o datorie morală față de Gigi Becali”

Vâtcă este liber de contract, în condițiile în care și-a reziliat înțelegerea cu CFR Cluj la finalul anului 2019.

FCSB a pus ochii pe Cosmin Vâtcă după ce portarul titular al ‘roș-albaștrilor’, Cristian Bălgrădean, a ajuns la un acord cu CFR Cluj. Înțelegerea a fost făcută pe ascuns, iar campioana României și portarul riscă sancțiuni.

“Am auzit și eu ceva de un interes, dar nu am vorbit încă cu nimeni. O să mă gândesc foarte bine zilele acestea și voi lua o decizie. În fotbal se poate orice. Dacă mă gândesc bine, am o datorie morală față de Gigi Becali, care a dat bani pe mine, când m-a luat de la Oțelul și am plecat gratis“, a spus Cosmin Vâtcă pentru ProSport.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.